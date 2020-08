Her var det tørrest i landet i juli: – Nesten for mye av det gode

Nordland har hatt den tørreste julimåneden blant samtlige av Norges fylker. Ved enkelte målestasjoner kom det bare rundt halvparten av den normale nedbørsmengden.

– Det har vært en særdeles tørr måned. Det er nesten for mye av det gode, spesielt for dem som driver jordbruk, sier Geir Vatne, som er fjerde generasjon værobservatør for Meteorologisk institutt.

Men noen dråper har det kommet i nedbørsstasjonen i Vassvatnet i Lurøy.

Vatne registrerte 98,7 millimeter i juli år, mens det normalt for juli er 228 millimeter nedbør.

Også juli var en tørr måned på Helgelandskysten. Da kom det bare 68,3 millimeter mot normalt 168.

Har flere nedbørsrekorder

– Vi er nok over gjennomsnitt interessert i været, sier Geir Vatne i Vassvatnet i Lurøy, som er fjerde generasjon værobservatør. Foto: Privat

Det er langt fra normalen i kommunen. Og Geir Vatne vet hva han snakker om. Familien hans har registrert nedbør hver eneste dag i nesten hundre år.

Allerede i 1922 startet oldefarens hans, Ludvig Nilsen, som observatør og registrerte temperatur, nedbør, vind og snødybde.

Familien har flere nedbørsrekorder å vise til, blant annet 1983 da det falt 829 millimeter nedbør i Lurøy.

Kulderekorder

4. juli målt 7,2 minusgrader ved Sognefjellshytta i Lom. Dette bildet er tatt 7. juli. Foto: Statens vegvesen

Mens det har vært tørt og solrikt i Nord-Norge i juli, ligger månedstemperaturen for hele landet lå 0,6 grader under normalen, ifølge meteorologene.

På Østlandet lå temperaturene 1,6 grader under normalen, og måneden ble den kjøligste siden 1970. Varmest var det i Nord-Norge med 1–2 grader over normalen.

Det ble satt kulderekorder i to fylker. I Innlandet ble 4. juli målt 7,2 minusgrader ved Sognefjellshytta i Lom. Dette er også den laveste minimumstemperaturen for hele landet i juli.

I Rogaland ble det satt kulderekord i Suldal 2. juli med 2 grader ved Gullingen skisenter.

Lav makstemperatur

Hele 23 stasjoner målte sin laveste julitemperatur noensinne, hovedsakelig i Innlandet, Viken og Vestland. Det ble dessuten satt 39 julirekorder for laveste gjennomsnittstemperatur, alle i Sør-Norge.

Den høyeste maksimumstemperaturen var 27,4 grader. Det ble målt 20. juli to ulike steder – i Sør-Varanger i Troms og Finnmark og på Notodden flyplass i Vestfold og Telemark. Dette er den laveste verdien for månedens høyeste temperatur siden 1951.

Våt måned

Det kom også mer regn enn normalt. Totalt for landet kom det 140 prosent av nedbøren som er vanlig for måneden.

Dette er den sjette våteste juli måned registrert siden 1900, og sist måneden var våtere, var i 2001.

Mest nedbør kom det i Rogaland og Agder, med mellom 250 til 300 prosent av normalen.

Varmerekord på Svalbard

25. juli ble det målt 21,7 grader ved Svalbard lufthavn i Longyearbyen. Anna (2) og mamma Rakel koste seg ute. Foto: Haakon Sandvik

25. juli ble det målt 21,7 grader ved Svalbard lufthavn i Longyearbyen. Dette ble ny varmerekord, og den gamle rekorden fra 1976 ble dermed slått.

Det ble dessuten registrert fire dager temperaturer over 20 grader på Svalbard for første gang siden målingene startet.

Longyearbyen satte også rekord for høyeste gjennomsnittstemperatur for måneden, med 9,8 grader i snitt.