Vi skriver siste dag av september, og i Nord-Norge står sola høyt på himmelen. Enkelte steder viser gradestokken nå over 20 grader. I Måsvik i Troms ble det for eksempel målt hele 21,5 grader lørdag.

Og det har vært en tørr måned over hele Nord-Norge, ifølge oversikten NRK har fått av Klimavakta hos Meteorologisk institutt.

Det er satt tørkerekord i Tromsø. Her har det regnet 5 millimeter i september. Rekorden på 18,9 fra 1990 er dermed grundig slått.

I Bodø har det regnet 27,8 millimeter i september. Forrige rekord er fra 1987, da det regnet 31,8 millimeter.

I Alta har det bare regnet 5,2 millimeter i september. Den forrige rekorden ble satt i 1987 da det ble registrert 5,9 millimeter nedbør.

Tromsø er et av stedene hvor meteorologene har gode målinger langt tilbake i tid. Tallserien går tilbake til 1920. Det vil si at det i Nordens Paris ikke har regnet mindre på i alle fall 100 år.

I fylkeshovedstaden Bodø går tallserien tilbake til 1953, noe som vil si at det her ikke har regnet mindre på over 60 år.

Rekordantall soltimer

Statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen kommenterer det slik:

– Vi har jo vært sikre på at rekorden fra 1990 skulle ryke, men vi var litt usikker på hvor mye den kom til å bli slått med, og nå viser det seg at vi har knust den gamle rekorden ganske heftig, sier hun til NRK.

– Den utrolige måneden i Tromsø skyldes et høytrykk som ligger øst for oss og stengt for lavtrykkene. Nå ser det ut til at det høytrykket flytter på seg, så utover i neste uke får vi nok litt nedbør igjen, sier Nordhagen.

I tillegg til å være den tørreste septembermåneden siden 1920, har det heller aldri vært så mange soltimer i Tromsø.

Rekorden fra 1990 var på 192,9 soltimer. Lørdag ble rekorden passert, og klokken 13.00 hadde det vært 170 soltimer i Tromsø i september.

– Så vi venter bare og ser hva den nye rekorden vil bli, sier meteorologen.

De fine værbildene fortsetter å strømme inn til emneknaggene #nrktroms og #nrknordland. Foto: @kristinberg1, @hegeb90, @christel.lillevik, @therese.and.toms.outdoor.life og @eddiesutsikt / Instagram

Fint i nord, grått og vått i sør

Utviklingsmeteorolog Bjart Eriksen hos Meteorologisk institutt forteller at middeltemperaturen i Nord-Norge har ligget cirka to-tre grader over normalen i Nordland og Troms, og 1–2 grader over normalen i Finnmark.

Fremdeles sommer i Bodø. Både Nordland og Troms har hatt over 20 grader i september. Foto: @lila_life på Instagram

– Det har vært svært tørt. Mange steder har fått under 15–40 prosent av månedsnedbøren, for noen få steder snakker vi om 60–75 prosent.

– Det har generelt vært en grå, varm og tørr september, spesielt i Nordland og Finnmark før finværet kom til nord de siste dagene.

Det skal også nevnes at Vestlandet og Midt-Norge har hatt noen dager med varmt og flott vær.

– Midt-Norge har hatt fine værforhold, mens Sør- og Østlandet har hatt mye grått trist vær med nedbør og skyer og våtere enn normalt.

Her kan du se oversikten over hvor det har blitt satt ny tørkerekord Navn Kommune Startår for stasjonen Nedbør så langt i september 2017 (mm) Gjeldende tørkerekord (mm) År Sæbø Ørsta (Møre og Romsdal) 1972 41.4 47.8 1996 Løksmyr Melhus (Sør-Trøndelag) 1960 13.9 15.3 1981 Verdal - Reppe Verdal (Nord-Trøndelag) 1993 24.5 26.4 1996 Leksvik - Myran Leksvik (Nord-Trøndelag) 1970 27.7 30.2 1992 Breivoll Åfjord (Sør-Trøndelag) 1966 25.1 32.6 1967 Otterøy Namsos (Nord-Trøndelag) 1974 22 29.5 1992 Øksningøy Bindal (Nordland) 1951 31.5 38 1967 Høyholm Vevelstad (Nordland) 2000 68.9 74.7 2010 Fallmoen Grane (Nordland) 1986 26.5 36 1996 Bardal Leirfjord (Nordland) 1971 25.3 47.9 2010 Bjerka - Valla Hemnes (Nordland) 1994 24.8 35.7 1996 Varntresk Hattfjelldal (Nordland) 1999 34.7 35.4 2010 Bodø VI Bodø (Nordland) 1953 27.8 31.8 1987 Kjerringøy - Os Bodø (Nordland) 1978 24.5 45.1 2010 Valljord (Styrkesnes?) Sørfold (Nordland) 1971 15 17.1 1987 Bjørnfjell Narvik (Nordland) 1923 12.2 27 1944 Sortland Sortland (Nordland) 1985 9.2 25.9 1987 Alsvåg i Vesterålen II Øksnes (Nordland) 1955 10 38.7 1990 Andøya Andøy (Nordland) 1964 17.9 25.9 1987 Bones iBardu Bardu (Troms) 1907 9.6 13.4 1990 Grunnfarnes Torsken (Troms) 1986 17.4 40.3 1987 Botnhamn Lenvik (Troms) 1989 3.1 26.5 1990 Tromsø Tromsø (Troms) 1920 5 18.9 1990 Tromsø - Langnes Tromsø (Troms) 1964 8.3 20.2 1990 Grunnfjord - Stakken Karlsøy (Troms) 1971 3.6 28.4 2013 Nordstraum i Kvænangen Kvænangen (Troms) 1965 7.3 10.5 2013 Kilde: Klimaforsker Elin Lundstad hos Meteorologisk institutt.

Temperaturrekorder Nord-Norge* Navn Kommune Startår for stasjonen Temperatur sept 2017 Plassering Rekord År Mosjøen Vefsn 2003 19.6 10 25.3 2013 Majavatn Grane 2007 17.9 6 22.2 2010 Evenes LH Evenes 2002 19.9 4 21.5 2005 Svolvær LH Vågan 2002 17.9 5 19.6 2005 Stokmarknes Hadsel 2004 19.7 2 22.2 2013 Harstad stadion Harstad 2002 19 9 21.3 2012 Hekkingen fyr Lenvik 1979 20 3 21 1997 Bardufoss Målselv 1946 21.2 10 23.7 1958 Hasvik Hasvik 2002 16.7 7 18 2011 Suolovuopmi - Lulit Guovdageaidnu-Kautokeino 2004 17.9 3 21.2 2015 Mehamn LH Gamvik 2003 18.5 5 22.4 2005 Karasjok Karasjok 2004 19.5 4 22.6 2015 Vardø Vardø 2007 15.7 6 19.8 2013 Vadsø Vadsø 2002 16.1 5 18.9 2013 Kilde: Klimaforsker Elin Lundstad hos Meteorologisk institutt.

* Klimaforsker Elin Lundstad hos Meteorologisk institutt bemerker at når det gjelder temperaturoversikten er det enkelte svakheter ved tallene. Noen steder går tallserien ikke så langt tilbake i tid, andre steder er det gjort endringer i målemetoder o.l. underveis noe som gjør at tallene ikke er helt sammenlignbare.