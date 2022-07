– Det har tydelig skjedd en endring. Sammenlignet med flere år siden, så ser vi at flåtten kommer seg både lenger nord og lenger opp i høyden, sier biolog Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret.

Som en del av EU-prosjektet NorthTick har senteret utviklet en nettside hvor alle som vil kan rapportere inn observasjoner av flått i Norge.

Flåttkartet ble lansert 30. juni. Målet er blant annet å få en indikasjon på hvor i Norge det er høy eller lav risiko for å bli bitt av den lille edderkoppaktige midden.

Og allerede etter en drøy uke er kartet fullt av blå prikker.

– Det er overraskende mange som har rapportert inn observasjoner. Allerede før kartet var lansert skikkelig i mediene, hadde folk registrert observasjoner, sier biolog Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret til NTB.

Det er særlig mange observasjoner langs kysten i Sør-Norge. Langs Oslofjorden er de blå prikkene som markerer flåttfunn, tett i tett på kartet. Det er de også i området rundt Ålesund.

KLIMAENDRINGENE SPILLER INN: Biolog Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret sier at klimaendringene og økte temperaturer nok er en viktig årsak til at flåtten flytter seg både lenger nord og lenger opp i høyden. Foto: Flåttsenteret

Flåttfakta Foto: Erik Karits / Pixabay Ekspandér faktaboks Det er lett å tro at parasitten er et insekt, men den er en midd som tilhører edderkoppene.



som tilhører edderkoppene. Det finnes omtrent 900 flåttarter i verden, og her i landet er det ni av dem som er etablert. Skogflått (Ixodes ricinus) er den vanligste.



av dem som er etablert. Flåtten drikker eller spiser aldri annet enn blod, og er følsom for tørke. I tørre perioder kan den gjemme seg nede ved bakken.



og er følsom for tørke. I tørre perioder kan den gjemme seg nede ved bakken. De fleste flått får aldri sugd blod, men bruker mye tid på å vente på at et dyr skal stryke seg inntil planten de sitter på. Som oftest er ventinga forgjeves, fordi ikke noe dyr kommer forbi så nært at flåtten kan feste seg på det.



på at et dyr skal stryke seg inntil planten de sitter på. Som oftest er ventinga forgjeves, fordi ikke noe dyr kommer forbi så nært at flåtten kan feste seg på det. Mildere og våtere vintre kan gjøre at flåtten blir aktiv større deler av året .



. Den trives i fuktig miljø , gjerne der det er høyt gress, busker og kratt som gir skygge.



, gjerne der det er høyt gress, busker og kratt som gir skygge. Flått er vanligst i kystnære strøk på Sørlandet og Vestlandet, men er etablert langs hele kysten helt opp mot Dønna i nord. Den er ferd med å etablere seg lenger nord og opp mot 1000 meters høyde.



på Sørlandet og Vestlandet, men er etablert langs hele kysten helt opp mot Dønna i nord. Den er ferd med å etablere seg lenger nord og opp mot 1000 meters høyde. Flåtten er ikke farlig i seg selv, men sykdommene den kan være bærer av.

Flått også i Nord-Norge

Nordmenn har også rapportert inn flåttobservasjoner fra Harstad-området og i Narvik i nord, til helt sør i landet på Lindesnes. Kartet viser også observasjoner helt øst i Finnmark.

– Vi er veldig positivt overrasket. En ting er å lage kartet, men vi vil jo at folk skal ta det i bruk og rapportere inn. Jeg har ikke tall over hvor mange prikker det er, men det er mange, sier Kerlefsen.

FRA NORD TIL SØR: Allerede er det registrert flått over hele landet. Til og med helt øst i Finnmark. Foto: flattkart.no

Hun er ikke overrasket over at det er rapportert inn observasjoner så langt nord, selv om man sier at flåttgrensa i Norge går omtrent ved Sandnessjøen i Nordland.

– Relativt ofte finner folk flått lenger nord i landet også. Da er det som regel snakk om flått som har kommet dit med trekkfugler eller trekkdyr. Men det er viktig å få rapportert inn, sier biologen.

– Det er vanskelig å si om det er en tydelig øking når det gjelder flått i Nord-Norge. Vi ser for eksempel svært sjelden flåttlarver lengst nord, noe som ofte er en indikasjon på om de formerer seg, men det kan endre seg.

Flåttkartet skal utvikles

Også fra tidligere finnes det kart som viser utbredelsen av skogflått, men disse er basert på andre typer kilder, og noen av dem begynner også å bli noen år gamle. Mye av hensikten med dette prosjektet er at innbyggerne bidrar med data.

– På sikt når vi får inn veldig mange registreringer, vil det gi en indikasjon på hvor det er mye eller lite skogflått, sier Kerlefsen.

Kartet som nå er rullet ut, er en førsteversjon. På sikt håper Flåttsenteret at man skal kunne gå inn i hvert enkelt punkt på kartet og sortere på dato – slik at man kan se hvor mye som blir rapportert inn i vintersesongen blant annet.

– Det er viktig å understreke at dette er en tjeneste basert på opplysninger fra befolkningen. Så det er ikke hundre prosent vitenskapelig. Men vi ser at folk ønsker å informere om flått der de bor, i tillegg er det mange som lurer på om det er flått i området når de for eksempel skal ut og reise, sier Kerlefsen.

Anonyme bidrag

Skal man registrere en flåttobservasjon, rapporterer man observerte bitt eller kravlende flått på mennesker, hund, katt, vilt og fugl. Man kan også laste opp bilde av flåtten.

– Det er interessant for oss dersom det skulle dukke opp noe annet enn skogflått, som for eksempel jaktflått, sier biologen.

bidrag er helt anonyme, og det blir ikke lagret persondata. Man får derfor ikke tilbakemelding.