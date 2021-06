Nordlige ferieparadis ikke lenger skånet: – Trodde aldri vi skulle finne flått her

Det var lenge en sannhet at flåtten ikke vandret lenger nord enn Brønnøysund på Helgeland.

Slik er det imidlertid ikke lenger.

– Vi fant den i armhulen fremme på hunden vår, sier Hanne Sørmo til NRK.

Hun fant flåtten etter et opphold på Sandhornøya i Gildeskål i fjor. Nå venter en ny sommer, og flåtten er nok kommet for å bli.

Sørmo er nemlig bare en av mange som rapporterer om slike funn. Ekspertene sier tiden da nordlendingene slapp unna flått er forbi.

Må på isbreen for å slippe flått

Mange tror fortsatt at flåtten ikke vandrer lenger nord enn Brønnøysund. Blant annet står det følgende på Wikipedia:

« ... man finner flått langs kysten opp til Brønnøysund.»

Flåtten vandrer lenger og lenger nord. Foto: Privat

Ørjan Olsvik, professor ved institutt for medisinsk biologi hos UiT, avviser blankt denne teorien.

– Den har passert Troms. I prinsippet bør man regne med at det er flått overalt, sier han til NRK.

– Kanskje ikke helt øverst på fjelltoppene, eller på isbreer. Den trives godt i gress og skog.

Alle som planlegger ferie til Nord-Norge må med andre ord belage seg på å se etter blodsugeren.

Lang historie

Flåttbitt, og komplikasjoner knyttet til dette, har vært beskrevet helt tilbake i 1910. Fenomenet ble imidlertid ikke bredt kartlagt før i 1975 etter et utbrudd i Lyme i USA i 1975.

Derav navnet Lyme borreliose.

Olsvik, som nå bor og jobber i Tromsø, jobbet i USA på 70-tallet. Han har fulgt med på flåttens reise.

Flåttbitt ble ordentlig kartlagt etter et utbrudd i Lyme i USA. Foto: Rune Aae

– De har en nydelig park i Lyme, og der løper folk i bar overkropp. Flåtten bet hjortedyr, og deretter bet den mennesker, forklarer Olsvik.

Utbruddet i Lyme ble så omfattende at kartleggingen for alvor startet.

Professoren forteller at alle pasientene i begynnelsen ble behandlet for psykiske lidelser. Men med tiden gikk man bort fra samtaleterapi og over på annen medisinsk behandling.

I Norge ble det første tilfellet av flåttbitt beskrevet i 1955.

– Ikke i min villeste fantasi

Så hvorfor vandrer flåtten lenger nord?

– Med fortsatt klimaoppvarming vil den flytte seg nordover. I tillegg kommer den med rådyr og husdyr som hunder, sier Dag Dolmen.

Han er førsteamanuensis ved Seksjon for naturhistorie ved NTNU.

Sandhornøya i Gildeskål er et populært feriested. Flåtten har også funnet veien hit. Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo / NRK

– Det ser ut som den tåler det meste, men den vil gjerne ha milde vintre. Den opptrer derfor gjennom hele vinteren om det er varmegrader.

For Sørmo og hennes hund ble det svært synlig da flåtten hadde bitt seg fast.

– Jeg var ikke klar over at den var så langt nord. Det var noe jeg trodde fantes sør i landet. Jeg trodde ikke i min villeste fantasi at vi skulle få flått.

Forebyggende tiltak Ekspandér faktaboks Ved ferdsel i områder med mye flått anbefales det å dekke til bar hud med klær og egnet skotøy. Bruk av insektrepellenter på hud og klær reduserer antall flått som fester seg. Etter ferdsel i utsatte områder bør man om kvelden inspisere huden, spesielt hos barn. Likeledes bør man undersøke tøyet, også vrangen, slik at evt. flått ikke skal få mulighet for å feste seg på huden ved senere påkledning. Det kan også anbefales å dusje for å skylle bort flått som ikke har festet seg. Flått bør fjernes fra huden så raskt som mulig. Sjansen for overføring av spiroketen er liten før 24 timer og øker betraktelig etter 48 timer. Flåtten fjernes best ved å trekke den rett ut ved hjelp av en pinsett eller fingre. Desinfeksjon av bittstedet og påføring av antibakteriell krem/sårsalve kan vurderes. Smøring med fett, lakk, eter m.m. anbefales ikke. Det gjør ingenting om litt av biteredskapen sitter igjen. Det anbefales ikke rutinemessig antibiotikabehandling etter flåttbitt, men dersom pasienten får feber, utslett eller sår i bittområdet den første måned etter flåttbittet, bør lege kontaktes. Lokal irritasjon og sårinfeksjon må ikke forveksles med erytema migrans (EM). Det finnes ingen vaksine mot de borelliaarter som kan opptre i Norge eller andre europeiske land. Kilde: FHI

Sørmo delte et innlegg i sosiale medier der hun fortalte om funnet. Da rant det inn med flere personer som har opplevd det samme i Nord-Norge. Med en ny sommer for tur har hun nå tatt grep for å minske sjansen for at hunden får flåttbitt.

– Han har fått flåttmedisin. De sier du skal gi det den første dagen etter at det ikke har vært frost, så vi var tidlig ute. Også har vi kjøpt ordentlig redskaper for å ta bort eventuelle flått.

Det er varslet tidenes norgesferie også i 2021. Blant annet skal folk reise til Lofoten, Helgeland og Vesterålen.

– Bør folk tenke på flåtten også på ferie i Nord-Norge?

– Ja, pass på flåtten der også, avslutter Ørjan Olsvik.