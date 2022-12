Henningsvær fredet etter årelang debatt: – Det har vært høy temperatur

Henningsvær, tettsted i Lofoten, på de små, relativt flate øyene Heimøy og Hellandsøy, like sørvest for Austvågøy i Vågan kommune, Nordland. I 1934 ble øyene koblet sammen med molo, og Henningsvær ble etter dette en god havn for fiskeflåten og var lenge et dominerende fiskevær og fiskemottak i Lofoten.

Fisket utenfor Henningsvær har variert betydelig over tid; på sitt høyeste hadde stedet om lag 60 fiskemottak; i dag er bare et par-tre tilbake.

Henningsvær fikk veiforbindelse til Austvågøya via et par mindre øyer i 1983, og turisttrafikken har hatt en stadig økning siden. I dag er reiselivet en viktig næringsinntekt for Henningsvær, og tettstedet har flere hoteller, rorbuanlegg, restauranter og gallerier. Årlig arrangeres Codstock festivalen som er en stor happening. Henningsvær er også et av Lofotens viktigste utgangspunkter for friluftsaktiviteter som klatring i området rundt Vågakallen nord for tettstedet.

Avstanden til kommunesenteret Svolvær er 26 kilometer, og til nærmeste flyplass, Svolvær lufthavn, Helle, 31 kilometer.

Ved den første norske folketellingen i 1769 hadde Henningsvær en fast bosetning på bare fire personer.

