Det er nå syv år siden daværende riksantikvar Jørn Holme beskrev fiskeværet i Vågan i Lofoten som det mest verneverdige i hele Norge. Og han foreslo derfor at Henningsvær skulle få vernestatus.

Siden skjedde det lite.

Men i 2018 startet Riksantikvaren prosessen på nytt og anbefalte kulturmiljøfredning av Henningsvær.

Tre år senere, tidligere i dag, skulle kommunestyret i Vågan si sitt.

Det endte med et stemmedrama hvor 15 representanter sa ja til å gå videre med fredning av fiskeværet. 14 stemte imot.

Dermed blir Henningsvær, som første fiskevær i verden, fredet.

Fiskeværet Henningsvær skal fredes Turistmagneten blir med det første fiskevær i verden som fredes Ordføreren stemte nei til forslaget Varaordføreren stemte ja 13 politikere var enig med ordføreren 14 var enig med varaordføreren Dermed vant forslaget frem

Ordfører stemte nei

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Venstre og MDG utgjorde flertallet.

Høyre, Frp og ordfører Frank Johnsens eget parti, Senterpartiet, gikk mot.

Ifølge Lofotposten var debatten både lang og opphetet.

Under debatten sa ordføreren at man må stole på at framtidens politikere vil ta vare på Henningsvær.

Frank Johnsen er ordfører i Vågan. Han stemte nei til forslaget om å frede Henningsvær. Foto: John Inge Johansen

– Jeg stemte nei av to grunner. For det første har vi i dag en hensynssone i reguleringsplanen som er rimelig sterk. Så er det slik at når vi gjør en kulturminnefredning så sier Vågan kommune fra oss ansvaret for det området, sier han til NRK og legger til:

– Jeg har tro på at vi i Vågan vet like godt som overordnede myndigheter hva som er bra for oss og Henningsvær. Det har vi klart til nå og det er jeg sikker på at fremtidige politikere ville klart det, sier han til NRK.

– Hvordan opplevde du debatten?

– Det var egentlig en helt normal kommunestyredebatt. Det var en del hoderisting og slike ting som gjorde at jeg måtte påpeke det. Utover det var det en grei debatt.

En stor dag for landet

Til tross for ordføreren ikke fikk det som han ville, er han ikke helt uenig at det kan gi positive ringvirkninger.

– Det blir nok en effekt. Det tror jeg kanskje blir positivt. Dette er jo det første fiskeværet i verden som får status som kulturminnefredet.

– Det er ikke slik at det er helt svart siden det ble vedtatt.

Men om ordføreren var delvis misfornøyd, så var varaordfører Lene Hamnes (Ap) kun blid.

STOLT: Varaordføreren i Vågan, Lena Hamnes, sier hun er stolt over at Henningsvær nå blir fredet. Foto: Gry Falch Olsen

– Jeg er så stolt over dette vedtaket. Det er en stor dag for både Henningsvær, Vågan, Lofoten og Norge. Det er en enorm anerkjennelse av hva fiskeriene har betydd for landet.

– Det var jevnt i kommunestyret. Hvordan opplevde du debatten?

– Det var en ryddig debatt, med genuin uenighet. Det var vi klar over på forhånd, og vi visste det ville bli jevnt, sier hun og legger til:

– Det viktigste for meg er at vi fikk gjennomført vedtaket slik at vi får sikret Henningsværs egenart.

Fakta om fredete kulturmiljøer Ekspandér faktaboks Dette skriver Riksantikvaren om kulturmiljøfredning: Et kulturmiljø fredes først og fremst for å ta vare på sammenhengen og helheten i miljøet. En kulturmiljøfredning omfatter bare utearealene og det utvendige av bygningene, ikke det innvendige.

En kulturmiljøfredning etter §20 i kulturminneloven er en omfattende prosedyre, og endelig vedtak fattes av Kongen i statsråd. Ti kulturmiljøer har hittil gått gjennom den omfattende fredningsprosedyren, og er fredet gjennom vedtak i statsråd. Endringer og inngrep påvirker kulturmiljøet Et kulturmiljø påvirkes enten ved endringer som berører den enkelte del, eller ved inngrep som berører hele miljøet.

Ferdsel og spesielle typer næringsvirksomhet kan i noen tilfeller føre med seg endringer som skader miljøet. Dessuten kan ombygginger eller endringer av bygningseksteriør kan forandre kulturmiljøets preg. Ny bruk av bygninger, arealer og kulturlandskap fører også til at kulturmiljøet forandrer seg.

Fravær av tradisjonelle aktiviteter som har formet kulturmiljøet fører også i noen tilfeller til at kulturmiljøet taper sitt opprinnelige preg. Dessuten fører manglende virksomhet i et kulturmiljø gjerne til mangelfullt vedlikehold av bygninger og kulturlandskap, slik at kulturminneverdiene forringes. Beskyttelse, skjøtsel, forvaltning og informasjon Fredning legger restriksjoner på inngrep som virksomhet og ferdsel, som kan motvirke formålet med fredningen. I tillegg regulerer fredningen hvordan skjøtsel av kulturlandskapet og vedlikehold av bygninger skal utføres.

Som regel må det søkes om tillatelse til alle utvendige bygningsarbeider og skjøtsel som ikke regnes som vanlig vedlikehold. Prinsippene er at mest mulig av opprinnelige elementer skal beholdes, og vedlikehold skal så langt som mulig skje i samsvar med opprinnelig eller tradisjonell teknikk, utførelse og materialbruk.

I en kulturmiljøfredning er det ofte nødvendig å lage en samlet plan for området som er fredet, slik at det holdes i hevd som et sammenhengende kulturmiljø. Ved siden av gjennomføringen av selve fredningssaken, lages det derfor gjerne egne planer for skjøtsel og forvaltning av kulturmiljøet.

Samarbeid mellom kulturminneforvaltningen og eiere, kommunale myndigheter, næringsliv, organisasjoner og andre instanser er nødvendig for å lykkes med å ta vare på et kulturmiljø for etterslekten.

Varaordføreren tror i likhet med ordføreren at dette kan gi en positiv effekt for turistmagneten.

– Jeg mener dette vil øke verdien og de næringsmessige interessene – nettopp fordi vi ikke kvitter oss med de viktigste egenskapene som gjør at Henningsvær har vokst frem til et enormt attraktivt sted.

Har tro på riksantikvaren og fylket

Ordføreren pekte på at han mener de lokale politikerne ville klart å regulere Henningsvær like godt som riksantikvaren og fylket.

Hamnes er ikke skeptisk til at andre skal «styre».

– Jeg deler ikke mistilliten mot regionale og statlige myndigheter. Vi kommer aller lengst når vi er i en god dialog med fagmyndighetene. For meg er det en enorm anerkjennelse at riksantikvaren har valgt å anbefale kulturminnefredning for Henningsvær, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke bekymret for hva dagens lokalpolitikere vil gjøre, men vi vet ikke hvordan den politiske sammensetningen er i fremtiden. Nå har vi sikret oss mot at politikerne etter oss kan ta dårlige valg og vi har sikret det unike kulturmiljøet i Henningsvær for fremtiden.

Viktig fiskevær

Henningsvær har en lang historie, men først på 1700-tallet begynte innbyggertallet å vokse. På 1950-tallet blomstret Henningsvær under rekordstore torskefangster. I perioder oppholdt mer enn 6000 fiskere fra hele landet seg i det lille været.

Henningsvær er fremdeles et aktivt fiskevær, men reiseliv har blitt en vel så viktig inntektskilde, spesielt om sommeren.

Riksantikvar Hanna Geiran mener Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet. Foto: TROND ISAKSEN / Riksantikvaren

– Jeg er glad for at kommunestyret i Vågan kommune vedtok å gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær, sier riksantikvar Hanna Geiran,

– Og jeg vil takke lokalmiljøet for et godt og konstruktivt samarbeid. Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet.

Ifølge Riksantikvaren er Henningsvær en viktig representant for den store betydningen norsk fiskeri har hatt og fortsatt har i Norge. Historisk sett har Lofotfisket hatt betydning for byggingen av nasjonen, både når det gjelder lovgiving, infrastruktur og sosial utvikling.

Fredningsforslaget gir en god fleksibilitet og balanse mellom vern og utvikling for Henningsvær, mener Geiran.

– Vern gjennom bruk og utvikling har vært viktige mål for oss. Vi mener at fredningen gir gode muligheter til å utvikle det som er unikt for nettopp Henningsvær videre. I tillegg får kommunen også tilbud om tre årsverk for å følge opp arbeidet med fredningen, og eiere kan søke om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren.