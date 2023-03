Etter å ha skura og beisa takterrassen en høstdag i fjor, begynte Jan Skjerven å kjenne på muskelsmerter.

Smerten varte i noen dager før begynte han å få utslett på deler av overkroppen. Da begynte alarmklokkene å ringe.

74-åringen bestilte hurtigtime til legen og mistanken hans ble bekreftet; helvetesild.

Alle som har hatt vannkopper risikerer å få helvetesild senere i livet gjennom reaktivering av vannkoppeviruset.

Etter man har hatt vannkopper, vil viruset fortsette å være i kroppen i nerveknuter langs ryggmargen.

Jan Skjerven forteller at det bare er Putin han unner helvetesild. Utslettet satte han ut av jobb i seks uker. Foto: Privat

Dersom de gjenoppstår kan du utvikle herpes zoster, også kalt helvetesild.

Det kan skje som følge av blant annet sykdom, stress eller psykisk belastning.

Det anslås at én av fire som har hatt vannkopper, vil utvikle helvetesild. I Norge rammes rundt 13.000 personer hvert år.

Symptomer og komplikasjoner knyttet til helvetesild Ekspandér faktaboks Symptomer: Prikking eller brennende smerte i et avgrenset hudområde.

Utslett, vanligvis på én side av kroppen.

sykdomsfølelse, tretthet og hodepine kan forekomme. Komplikasjoner: Langvarige smerter som kan vare i måneder eller år.

Infeksjon og skade på øye.

Mer sjeldne er blant annet slag, hørselstap, arrdannelse og parese. Kilde: GSK.

– Sved hele tiden

Jan forteller at samboeren hans hadde hatt helvetesild samme år, om våren. Da utslettet kom, var han derfor sikker på hva det var.

Og det er ikke uten grunn at det heter helvetesild.

– Det var utrolig vondt. Det sved hele tiden og det var ubehagelig å ha på klær. Derfor gikk jeg stort sett i bar overkropp hele tiden.

Les også: – Det gjør forferdelig vondt, men er verdt det

Hos legen fikk han en krem som lindret litt, men for å få dempet symptomene på helvetesild må det behandles så tidlig som mulig. Helst før utslettet dukker opp.

– Hadde jeg gått til lege med en gang jeg kjente muskelsmertene, ville det nok ha hjulpet.

Da Nato-sjef Jens Stoltenberg fikk helvetesild i fjor måtte han avlyse flere møter. Skiskytter Marte Olsbu Røiseland fryktet for sesongoppkjøringen i fjor etter et utbrudd av helvetesild:

Les også: Fryktar smell etter marerittsommar: – Må ta små steg

Øker med alderen

Terje Tollåli er lege ved Vaksineklinikken i Bodø.

Han forteller at man ser en økning av helvetesild hos befolkningen i Norge.

– Risikoen for å få helvetesild øker etter fylte 50. Da er det flere ting som svekker immunforsvaret vårt, og det er dette som kan reaktivere vannkoppeviruset.

Terje Tollåli, lege ved Vaksineklinikken i Bodø ville selv betalt for vaksine mot helvetesild. Men det jobbes mot å få vaksinen på blå resept. Foto: Nordlandssykehuset

Og har du først hatt helvetesild er det ifølge Tollåli lettere å få det en gang til.

– Når jeg ser pasienter som har hatt det, tenker jeg at jeg virkelig ikke vil få det.

Flere må legges inn på sykehus som følge av helvetesild, da spesielt hvis utsletter går på hjernenervene og dermed øyne, ører og ansikt, sier Tollåli.

Legen i Bodø er derfor klar på at han ville betalt for en vaksine mot helvetesild.

Ikke klar over vaksine

Are Stuwitz Berg er spesialist i barnesykdommer, overlege og avdelingsdirektør ved avdeling for smittevern og vaksine ved FHI.

Han forteller til NRK at det i 2017 kom en vaksine på markedet kalt Shingrix. Denne gir ifølge Stuwitz Berg over 97 prosent beskyttelse mot helvetesild hos personer over 50 år. For personer over 70 og 80 år gir den over 91 prosent beskyttelse.

– En tidligere vaksine kunne ikke gis til personer med svekket immunforsvar, men det kan Shingrix, sier overlegen.

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet forteller at den relativt nye vaksinen mot helvetesild er opp mot 97 prosent effektiv. Foto: Torstein Bøe

Den gamle vaksinen hadde i tillegg bare en beskyttelse på mellom 50 og 60 prosent.

Det jobbes nå mot å få den nye vaksinen tilgjengelig på blå resept. For betaler du fra egen lomme kan prisen komme opp mot 4000 kroner.

At det i det hele tatt finnes en vaksine er det mange som ikke er klar over, ifølge Tollåli ved Vaksineklinikken i Bodø.

Jan Skjerven skulle ønske han visste om vaksinen.

– Den har jeg ikke hørt noe om. Men etter samboeren hadde det, ville jeg definitivt tatt vaksine dersom jeg visste om den, sier han.

SMÅ BLEMMER: En av de største risikofaktorene for å utvikle helvetesild er nedsatt immunforsvar, enten på grunn av høy alder eller immundempende sykdommer eller medikamenter. Bildet er ment som illustrasjon. Foto: Francisco Diaz Pagador / Getty Images/iStockphoto

Ti uker med plager

For Jan sin del måtte han ta tida til hjelp. Selv om han har fylt 74 år, har han jobbet som bussjåfør siden han kom i pensjonistalder.

Helvetesilden gjorde at han var hjemme fra jobb i seks uker. Med smerter hver gang han beveget overkroppen, ble det eneste mulighet.

Ifølge Skjerven tok det rundt ti uker før utslettet og plagene ble helt borte.

– Hvis du ikke har drevet med noe som er naturlig å få muskelsmerte av, så er det en fordel å kontakte lege for å se om det er helvetesild.