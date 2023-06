– Helt ærlig forstår jeg ikke hvorfor noen helsetopper skal tjene mer enn helseministeren. Jeg syns det burde vært et slags tak som gjør at man ikke får så store forskjeller på toppen i sykehusene.

Det sier stortingsrepresentant Seher Aydar i Rødt.

Onsdag i forrige uke vedtok styret å ansette Lind som ny administrerende direktør i Helse Nord.

Nå er lønnen direktøren også får kjent: 2,3 millioner kroner.

Det viser arbeidsavtalen som NRK har fått innsyn i.

Seher Aydar er stortingsrepresentant fra Rødt og representerer Oslo. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Aydar mener at topplønningene sender uheldige signaler nedover i systemet i helseforetakene.

Derfor stilte hun også spørsmål til helseminister Ingvil Kjerkol (Ap) på Stortinget tidligere i mai - uten å bli videre imponert over svaret hun fikk.

– Det er på gulvet det er vanskeligst å rekruttere. Det vi vet er at høye lederlønninger ikke nødvendigvis gir bedre ledelse eller mer effektivitet. Tvert imot skaper det dårlig motivasjon når forskjellene er så store, sier hun.

Også lederen i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Krokaa, mener lønningen til Helse Nord-direktøren er i høyeste laget.

– Ja, det syns jeg. Hvis sjefene skal ha mer enn helseminister og statsminister så må man begynne å holde igjen på toppen også.

Gjertrud Krokaa er leder for Sykepleierforbundet i Nordland. Hun er kritisk til at det skal spares på gulvet i helseforetakene, samtidig som lønnsfesten fortsetter på toppen. Foto: Øystein Nygård / NRK

I 2021 skrev Sykepleien at daværende helseminister Bent Høie (H) hadde en årslønn på 1,4 millioner kroner.

– Man oppfordrer nedover i rekkene at det skal spares penger. Da tenker jeg at det må gjelde på alle nivå, fortsetter Krokaa.

Sammenligner man med lønnsnivået til sykepleiere, med minst ti års erfaring, tjener disse minimum 565.000 kroner.

Tjener drøye 200.000 mer enn forgjengeren

– Det har vært viktig for oss å være konkurransedyktige på lønn, men ikke lønnsledende, sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Lønnen på 2,3 millioner kroner er 225.000 kroner mer enn den forrige direktøren i Helse Nord, Cecilie Daae.

Da lønnen til Daae skulle justeres i oktober i fjor, ba Daae om et «nulloppgjør» – altså at lønnen skulle stå på stedet hvil.

– I år har Cecilie selv bedt om at årets lønnsoppgjør blir et nulloppgjør. Hun har også signalisert at det samme gjelder for neste år, sa styreleder Larsen i oktober.

Daae tjente da 2,075 millioner kroner.

Cecilie Daae var administrerende direktør i Helse Nord frem til i november i fjor. Da trakk hun seg fra jobben grunnet helseutfordringer, en jobb hun hadde hatt i tre år. Foto: Bente H. Johansen

Styrelederen la i oktober til at den økonomiske situasjonen i helseforetaket var en av faktorene som styret skal vurdere når direktørens lønn fastsettes.

– Hvorfor får den nye Helse Nord-sjefen over 200.000 kroner mer i lønn enn Daae?

– Det handler om den lønnen Marit hadde der hun kom fra, og den konkurransemessige situasjonen sammenlignet med andre RHF-er, sier Larsen.

Tjener nest mest av helsetoppene

Med en lønn på 2,3 millioner kroner vil Lind tjene nest mest av direktørene i de regionale helseforetakene.

Kun Terje Rootwelt, som er administrerende direktør i Helse Sør-Øst, tjener mer med 2,5 millioner kroner i fastlønn.

Dette tjener helsetoppene: Ekspander/minimer faktaboks Terje Rootwelt, Helse Sør-Øst: 2,5 millioner kroner

Stig Arild Slørdahl, Helse Midt: 2,1 millioner kroner

Inger Cathrine Bryne, Helse Vest: 2,2 millioner kroner

Marit Lind., Helse Nord: 2,3 millioner kroner Kilde: Dagens Medisin, NRK, styrepapier fra helseforetakene

I motsetning til andre ledere i staten, styres ikke lønnen til direktørene i de regionale helseforetakene av Statens lederlønnssystem.

Det er fordi direktørene per definisjon ikke er ansatt av staten, selv om staten eier helseforetakene.

Det er styrene i foretakene som setter lønnen til topplederen.

Søkte ikke på jobben – snudde

Ansettelsen av ny toppsjef i Helse Nord har dratt ut i tid, og man har måtte lyse ut stillingen flere ganger.

Lind dukket ikke opp på de første søkerlistene til jobben, men etter å ha blitt oppfordret til å søke på jobben, bestemte hun seg for å snu.

– Jeg har gått noen runder med meg selv og jeg har blitt oppfordret til å søke, sa Lind da hun gjestet NRK Nordlands distriktssending i forrige uke.

Styreleder Larsen sier at styret sammen med Lind kom frem til lønnen som nå er satt.

– Vi har blitt enige om lønnen sammen med Marit, og det var ikke vanskelig.

Styrelederen: – En god lønn

– Dette er en stor rolle, vi har fått en direktør som har lang og bred erfaring og som kom fra en god stilling i utgangspunktet. Vi mener lønnen er god, men ikke lønnsledende i forhold til sammenlignbare stillinger.

Det sier styreleder i Helse Nord, Renate Larsen.

Renate Larsen er styreleder i Helse Nord. Det er styrene i de regionale helseforetakene som fastsetter lønnen til direktørene. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Hun er forelagt kritikken fra Rødt og Sykepleierforbundet, men svarer at man må rekruttere toppleder i et marked med mye konkurranse om de beste folkene.

– Regjeringen har også manet til moderasjon i lederlønninger. Mener du at lønnen er moderat?

– Det er en god lønn og den er konkurransemessig rett plassert slik vi ser det.

– Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet sier at det skal strammes inn i hele foretaket. Hvorfor har man ikke strammet inn på toppen?

– Det er en rekrutteringssituasjon hvor vi skal rekruttere ny leder i helseforetaket og det var viktig å kunne tilby rett lønn. Vi ser på alle deler av virksomheten og er opptatt av moderasjon på ledernivå. Men vi mener at det er en konkurransemessig rett lønn.

Styreleder Renate Larsen (til høyre) i samtale med Marit Lind under et styremøte i Helse Nord i februar. Da var Lind fortsatt konstituert i stillingen som administrerende direktør. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Hadde man tilbudt lavere lønn, hadde Marit Lind vært uaktuell for jobben?

– Det blir bare spekulasjoner. Jeg opplever ikke at vi har hatt en utfordring med å komme til enighet rundt lønnsnivået til Marit Lind.

– Hvorfor må lederen i Helse Nord tjene nesten én million mer enn helseministeren?

– Jeg har veldig stor respekt for jobben som helseministeren gjør, men det er kun Marit Linds lønn som jeg har vært med på å sette i Helse Nord.

– Forgjengeren Cecilie Daae tjente også mer enn helseministeren ...

– Ja. Vi rekrutterer i et marked hvor de vi rekrutterer kommer fra ulike stillinger og lønnsnivåer. Det er en god lønn som RHF-direktørene har, det er ingen tvil om det. Men gitt ansvaret og omfanget av jobben, så er den ikke lønnsledende.