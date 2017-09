Helse Nord ansetter sin niende direktør: – Provoserende

Snart skal Lars Vorland ansette ny kommunikasjonsdirektør med ei lønn på rundt 1,5 millioner kroner. Når den nye direktøren er på plass vil Helse Nord lønne til sammen ni direktører, mens Helse Vest til sammenligning lønner seks direktører.

I Helse Vest er det 50 sykehus og institusjoner og 31.000 ansatte som betjener 1,1 millioner innbyggere, mens det i Helse Nord er 12 sykehus og 20.000 ansatte som betjener 480.000 innbyggere.

Leder Gjertrud Krokaa i Norsk Sykepleierforbund i Nordland synes utviklinga med stadig flere på direktørlønn i Helse Nord er provoserende.

– ​ Er det nødvendig å ha en så topptung administrasjon, spør leder i Norsk Sykepleierforbund i Nordland, Gjertrud Krokaa. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det er ledere i alle nyanser og varianter, og det koster i søkk og kav.

Er det nødvendig å ha en så topptung administrasjon, spør hun.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord avviser at de har for mange og dyre direktører. Ifølge han trenger Helse Nord hver eneste av de åtte direktørene.

– Vi har blant annet delt opp vår fagdirektørstilling i to stillinger. Nå har vi en fagdirektør og en som har ansvar for forskning og utdanning. Vi er nok skodd omtrent slik som de andre, når det gjelder antall direktører, mener han.

13 millioner i lønn

Siw Sandvik er ikke lenger kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, men foretaket betaler likevel direktørlønna hennes i et år framover. Foto: Helse Nord

I dag er det åtte direktører i Helse Nords lokaler i Bodø, og det regionale helseforetaket bruker rundt 13 millioner kroner i året på direktørene, inkludert andre godtgjørelser og pensjon. I tillegg betaler Helse Nord lønna til den forrige kommunikasjonsdirektøren, Siw Sandvik. Hun beholder direktørlønna i ett år mens hun jobber i Nordlandssykehuset.

– Det er en personalsak jeg ikke vil kommentere, sier Vorland til NRK.

Sykepleierforbundet har også tidligere reagert på pengebruken på toppen. For på sykehusene ser det helt annerledes ut.

– På sykehusene sliter man med økonomien, som går ut over pasientene. Men en så stor administrasjon med så høye lønninger har man altså råd til, sier Gjertrud Krokaa.

– Leder tunge prosjekter

Kristian Fanghol er direktør i staben i Helse Nord, uten personalansvar. Foto: Helse Nord

To av de åtte direktørene i Helse Nord er tilknyttet staben, som har egen stabsdirektør. Disse to er veteranene Kristian Fanghol og Finn Henry Hansen, som ikke har personalansvar.

– Men de leder svært tunge prosjekter, ifølge Vorland.

I løpet av kort tid skal det ansattes kommunikasjonsdirektør, og da vil Vorland ha nye krefter.

– Kommunikasjonsdirektørstillingen har vært i en voldsom utvikling. Man skal ha kontakt med omverdenen. I tillegg har vi sosiale medier som vi er nødt til å beherske, sier Vorland.

Krever moderasjon

SVs nye stortingsrepresentant fra Nordland, Mona Fagerås, ber Helse Nord-sjefen om å låse lederlønningene i to år. Foto: Ola Helness / NRK

For nyvalgt stortingsrepresentant Mona Fagerås fra SV skurrer det at Helse Nord har flere direktører enn Helse Vest. Hun har også fått med seg at toppsjef Vorland nylig fikk ei lønnsøkning slik at grunnlønna nå har bikket to millioner. Nå krever hun moderasjon.

– Vorland bør stoppe lønnsgaloppen. Det er naturlig å sammenlikne seg med andre helseforetak. Når man ser at disse har betydelig færre direktører og helt andre lønninger, er det på tide å bremse.

Fagerås mener avstanden mellom dem som gjør jobben på gulvet og de som sitter i ledelsen er bekymringsfull.

– Når avstanden mellom dem som tar beslutningene og de som gjør jobben i det daglige blir så stor, er det problematisk. Det naturlige her vil være å fryse lederlønningene i to år framover, sier Fagerås.