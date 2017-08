Nå tjener Helse Nord-toppen mer enn to millioner

For ett år siden fortalte NRK at direktørene i Helse Nord i snitt økt har økt lønna med 24 prosent. Den gang tjente administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord 1,9 millioner i årslønn. Etter dagens styremøte øker lønna til 2.034 000 kroner med virkning fra 1. juli 2017.

Flere har vært kritiske til de høye lederlønningene i helseforetakene. Blant annet har Riksrevisjonen bedt helsetoppene om å moderere seg. Helseminister Bent Høie har også uttalt at lønnsavtalene man inngår «bør være på moderate nivå og skal tåle offentlighetens lys».

– Øker gapet

– Vi har stram økonomi på sykehusene. Da er det viktig at ledelsen går foran og viser moderasjon, sier fylkesleder Gjertrud Krokaa Norsk Sykepleierforbund. Foto: Kari Mette Skreslet / NRK

En lønnsøkning på 24 prosent på fem år er de færreste i helsevesenet som kan drømme om, ifølge Gjertrud Krokaa som er fylkesleder Norsk Sykepleierforbund.

– Jeg har forståelse for at ledere med høy arbeidsbelastning skal ha en grei lønn, men et sted må det gå en grense. Hvem er de sammenlikner seg med når landets statsminister ligger på rundt halvannen million kroner, sier Krokaa.

Krokaa er opptatt av gapet mellom lederne og de andre ansatte i Helse Nord økes ytterligere.

– Dette klinger hult så lenge Helse Nord ikke har råd å ansette nok sykepleiere. Foretaket burde heller investere i bedre bemanning som vil øke pasientsikkerheten, sier Krokaa til NRK.

– I samsvar med det han leverer

– Styret mener reguleringen er i samsvar med ansvaret som tilligger stillingen, og de resultatene Lars Vorland leverer, sier Marianne Telle, styreleder Helse Nord. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Administrerende direktør Lars Vorland sier til NRK at det er styret i Helse Nord som fastsatt lønnen, og henviser til styreleder Marianne Telle.

– Et samlet styre i Helse Nord står bak lønnsreguleringen av administrerende direktør. Styret mener reguleringen er i samsvar med ansvaret som tilligger stillingen, og de resultatene Lars Vorland leverer, skriver styreleder Marianne Telle i Helse Nord i en e-post til NRK.