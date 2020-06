Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I forrige uke ble deler av Helgelandssykehuset i Sandnessjøen stengt ned etter at en svensk helsearbeider testet positivt for korona.

Som følge av det er tre pasienter satt i isolasjon, og fire pasienter i karantene etter å ha vært i direkte kontakt med vikaren.

Den svenske vikaren hadde fritak fra karanteneplikten, og begynte derfor å jobbe før prøvesvarene om koronasmitte var klare.

I dag melder sykehuset at de endrer rutinene for test av helsepersonell.

Alle svenske vikarer skal testes ved ankomst og må nå avvente svar på test før de får gå i jobb. Etter fire dager testes de på nytt igjen, opplyser sykehuset.

– Praksisen vi har hatt har vært i tråd med gjeldende råd og retningslinjer fra FHI, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset.

Måtte stenge dørene

Sykehuset er nå stengt for innleggelser i påvente av svar på smittetest av pasienter og den svenske sykepleieren.

Kun poliklinikkene og fødeavdelingen åpne. Akutte pasienter må fraktes til sykehusets avdelinger i Mo i Rana og i Mosjøen.

– Vi venter svar på koronatestene i kveld eller i morgen, og regner med at vi kan åpne dørene igjen da, sier Bratt til NRK mandag kveld.

VENTER PÅ TESTSVAR: Kommunikasjonssjef ved sykehuset, Tore Bratt sier at de venter svar på koronatestene mandag eller tirsdag. Foto: Pressebilde

Kommunikasjonssjefen sier at de nye rutinene byr på noen utfordringer for bemanning ved sykehuset.

– Jeg vil ikke spekulere i hvor kritisk dette er for bemanningen ved sykehuset, men situasjonen er utfordrende, sier Bratt som videre forteller at sykehuset gjør så godt de kan.

– Slepphendt å ikke kreve koronatest

Helsedirektoratet har til nå ikke stilt krav om testing av svensk helsepersonell som jobber ved norske sykehus. Leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, sier forbundet har bedt om et slikt kravsiden mars.

– Dette er slepphendt arbeid som en test kunne forhindret. Det er ikke godt nok, sier Larsen.

Ifølge assisterende direktør i helsedirektoratet, Espen Nakstad, evalueres rådene fortløpende.

I dag må all utenlandsk helsepersonell som kommer til Norge fra land med mye smitte testes når de kommer hit.

Assisterende direktør i helsedirektoratet, Espen Nakstad sier at rådene må evalueres fortløpende Foto: Vidar Ruud

Etter noen dager må de testes på nytt. I tillegg er sykehusene pålagt å gjøre individuell risikovurdering for alle utenlandske vikarer.

– Det er kanskje ikke mulig å fange opp absolutt all smitte selv med et sånt system. Det er snakk om friske personer uten symptomer. Da blir det en asymptomatisk test, som betyr at vi tester for å fange opp virus i en tidlig fase hvis de likevel skulle være smittet, sier Nakstad til NRK.