Gruppeleder for Senterpartiet i Nordland fylkesting, Kim Haugan Schei, sa mandag at det nå er på tide å innføre kvotejakt ørn.

– Ørna skal absolutt få leve i fred, men vi må også ta rede på bestanden, slik at vi har en overkommelig og levbar situasjon for beitenæringene. Vi snakker om både kongeørn og havørn, sier Haugan Schei til NRK.

Nordland fylkesting skal nå behandle uttalelsen.

– Jeg håper at vi får et flertall i fylkestinget. Så vil uttalelsen bli sendt til departementet og stortingsrepresentantene, sånn at vi får trykket på for å få gjennomført dette så fort som mulig, sier Schei.

Stabil bestand

Ifølge Rovdata vurderes dagens ørnebestand som stabil, og innenfor de rammene som ble satt av Stortinget i 2004.

– Det er ingen tilfeller hvor havørn har gått på friske dyr. Vi har to dokumenterte tilfeller der havørn har gått på dyr som var veldig syke og lå i koma, sier Martin Eggen som er naturvernrådgiver i BirdLife Norge.

Havørn i Meløy. Hvor mange ørner klarer du å telle? Foto: SYNNØVE NABER KÅSETH

Han påpeker at de to tilfellene har skjedd i en periode på 50-60 år hvor det har blitt drevet forskning på havørn.

– Senterpartiet viser seg som et kunnskapsfornektende parti som ikke er opptatt av naturforvaltning og de ville faunaene i Norge, mener han.

– Vi må innføre kvotejakt på ørn, mener gruppeleder i Nordland Senterparti, Kim Haugan Schei. Foto: Thor-Wiggo Skille / Thor-Wiggo Skille

– Naturens helsevesen

Men Senterpartiet står på sitt.

– Reinkalv, lam og ærfugl er en stor del av dietten til ørna, og skal vi klare å opprettholde bærekraftig landbruk, reindrift og ivareta sjøfugl mener jeg at bestanden av ørn må reguleres, sier Haugan Schei.

Han mener utfordringen har økt de siste årene.

– Når man går inn på Rovbase og sjekker hva tapene som er dokumentert i den siste tida er, så er det i all hovedsak ørn som er drapsdyret. For eksempel på Tverlandet utenfor Bodø kan man se 14-15 ørn som sitter på samme sted. Det er tydelige tegn på at ørnebestanden er stor, mener Haugan Schei.

Det siste året er det 401 dokumenterte tilfeller av kongeørn som angriper beitedyr i Norge.

– Naturen regulerer seg selv. Det er ingen som kan bestemme hvor stor kjøttmeis-, gråspurv- eller måkebestanden kan være heller. De regulerer seg i takt med økosystemene, sier Martin Eggen, og poengterer at havørn gjerne kan samles i flokker på 40-50 individer, gjerne nært lett tilgjengelige matkilder.

Martin Eggen er naturvernrådgiver i BirdLife Norge. Foto: PRIVAT

Dette mener Eggen er helt uproblematisk. Han sammenligner ørna med naturens helsevesen.

– Akkurat som kråker og måker fjerner ørna dødt materiale fra naturen. Det hindrer smittespredning og forurensning, og jobber egentlig i økosystemet hele tiden.

– Vi trenger politikere som bryr seg om natur, og som ikke springer med falskt budskap. Det er skadelig både for målene vi skal nå for naturen, men også for enkel tillit, avslutter Eggen.

– Må ha en presis forvaltning

– Kvotejakt er jo egentlig ordinær jakt. Det eneste av de store rovdyrene det er kvotejakt på per i dag, er gaupe, sier Frode Solbakken, leder i Naturvernforbundet Nordland.

Frode Solbakken, leder i Naturvernforbundet Nordland. Foto: Siv Bårdsen

Solbakken erkjenner at den store ørnebestanden er en utfordring, men mener kvotejakt ikke er svaret på problemet.

– Reindrifta i sørsamiske områder har problemer med ørn, men vi mener at dette først og fremst må løses ved at man slutter å bygge ned natur. Det er viktig å ha store nok arealer for at man kan ha bærekraftige bestander av rovdyr.

– Det er gjerne sånn at når det oppstår store tap av beitedyr så knyttes det til enkeltindivider av for eksempel jerv. Da mener vi at man må ha en presis forvaltning som tar ut individene, sier Solbakken.

Han mener forvaltningen bør løses av profesjonelle, og peker på Statens Naturoppsyn (SNO), med skadefelling som løsning.

– Det må styrkes betydelig, slik at vi kan få en mer profesjonalisert forvaltning av naturen. Det blir litt kjedelig om man skal overlate de vanskeligste utfordringene til vanlige jegere, legger Solbakken til, som selv er aktiv jeger.

– Ørn er ikke bare ørn. Den ørna som forvolder skade for reinnæringa er kongeørna. Havørna er ikke en fugl som tar spesielt mye beitedyr, det er en åtseleter og fiskespiser.

– Er dere mer positive til kvotejakt på kongeørn enn havørn?

– Vi er ikke positive til kvotejakt som metode for å løse problemet i det hele tatt, konstaterer Solbakken, og gjentar at store nok områder til rovdyrene er det viktige i saken.

– Senterpartiet bør hjelpe oss med å få gjennomført naturavtalen i Norge. Da tror jeg vi er mye bedre stilt, og slipper diskusjoner rundt hvordan rovdyrbestandene skal forvaltes på et minimumsnivå. Da får vi en robust natur, og en helt annen diskusjon, avslutter Solbakken.