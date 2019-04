Har du tatt Nord-Norges beste påskefoto?

Skiturer, familie, påskekyllinger og peiskos. Kun kreativiteten setter grenser for hvordan man kan komponere et fantastisk påskebilde.

Men klarer du å fange Nord-Norges beste påskefoto?

NRK har satt sammen en kunnskapsrik jury fra NRK Nordland, Troms og Finnmark. Disse vil vurdere og velge ut ett bilde som får tittelen «Nord-Norges beste påskebilde».

Vinneren blir belønnet med et påskeegg fylt av NRK-effekter og påskegodt, samt en DAB-radio!

Slik deltar du

Last opp ditt bilde på Instagram, og legg ved emneknaggen (eller hashtagen) #nrkminpåske.

Enten i teksten eller på «sted», legg til hvor du er! Da blir det lettere for juryen, som skal velge ut tre bilder fra sitt fylke!

Konkurransen starter onsdag 10. april og varer til onsdag 17. april. Torsdag vil juryen presentere ni finalister, tre fra hvert fylke. Folk vil da kunne stemme på disse finalistene fram til 22. april.

Påskekyllinger, tatt på Klaksjord i Bø i Vesterålen. Foto: Bjørnar Hansen

En endelig vinner vil kåres tirsdag 23. april.

Foruten at påsketemaet skal være en åpenbar faktor i bildet, stiller vi ingen andre krav. Konkurransen handler ikke nødvendigvis om det fototekniske, men helhetsinntrykket.

Bildet må være tatt i år, og i ett av de tre nordnorske fylkene. Bildet må heller ikke være manipulert.

Hvem er juryen?

Juryen som skal bedømme bildene som blir innsendt er alle godt kjent med fotografi. Her er en introduksjon av dem, alle tre.

Nordland: Marthe Mølstre (29), fotograf.

Fotograf Marthe Mølstre fra Nordland. Foto: Privat

Marthe Mølstre jobber som portrettfotograf i Bodø hvor hun driver eget foretak. Hun har svennebrev som fotograf og har jobbet alene siden 2012.

– Det er en fantastisk jobb med enormt varierte dager og mange forskjellige herlige mennesker!, sier hun om egen tilværelse.

Om Marthe skal bli imponert over bildet ditt fra Nordland, må du vekke følelser i den 29 år gamle fotografen.

– Det perfekte påskefotografiet for min del er et bilde som oser av påskestemning. Et bilde som man rett og slett blir i godt humør av å se, farger eller folk som har det fint. Jeg elsker bilder som gir meg en godfølelse!

Troms: Bernt Olsen (48), NRK-ansatt.

Bernt Olsen jobber i teknologiavdelingen i NRK Troms. Han beskriver seg selv som en ivrig og entusiastisk hobbyfotograf med forkjærlighet for natur og himmelrommet.

– Jeg tok mitt første speilrefleksbilde i 2009 og er stort sett selvlært og interessert i de fleste områder innen fotofaget.

Olsen har vært med i flere fotokonkurranser og sier at å fange det rette øyeblikket er nøkkelen til å skille seg ut i #nrkminpåske.

– Viktige kriterier tenker jeg vil være å kunne fange en situasjon og vise et øyeblikk. Noe som beskriver en påskestemning de fleste vil kunne kjenne seg igjen i. Eksempelvis flotte skiturer med Kvikk Lunsj og skinnende sol.

Finnmark: Tanja Skoglund (31), fotograf.

Fotograf Tanja Skoglund fra Finnmark Foto: Lena Firsova

Tanja Skoglund har fotografert på en profesjonell- og hobbybasis i 15 år og fokuserer til vanlig på bryllup-, familie- og lifestyle-fotografering.

– For meg har mennesker alltid vært mest interessant å fotografere. Hvert menneske er unikt, og bildet blir nytt og spennende hver gang.

Tanja er utdannet ingeniør, men sa opp jobben i 2018 da hun startet sitt eget enkeltmannsforetak, TS Foto Design.

– Hva ser du etter i et påskefoto?

– Jeg forbinder påskefoto med tur- og uteaktiviteter. Det trenger ikke å være spesifikt, men jeg forventer å se litt snø, ekte glede og god stemning.

Eskil Åmot Lye og Martin Åmot Lye er stolte av påskekyllingen de laget i Jølster i Sogn og Fjordane i 2013. Kanskje til inspirasjon til nordlendingene? Foto: Alf Vidar Snæland

Stor deltakelse

I fjor holdt NRK Nordland, Troms og Finnmark bildekonkurransen Nord-Norges fineste utsikt. Her endte Reidun Kjelling Nybø opp med seieren med sitt bilde fra Brennsund i Steigen kommune.

Her stemte NRK-lesere over 30 land på vinneren, og vi håper inderlig på at like mange ønsker å delta på konkurransen i år òg.

NRKs distriktsredaktør i Nord-Norge, Tone Kunst. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

NRKs distriktsredaktør i Nord-Norge, Tone Kunst, forklarer hvorfor konkurranser er så viktig for oss.

– Vi ser at fotokonkurranser skaper masse engasjement, vi får inn gode bilder i fleng, får god kontakt med vårt publikum og alt det syns vi er stas.

– Hva skal du gjøre i påsken?

– Vanligvis drar jeg til Lofoten og Kabelvåg hver påske, men ikke denne gangen! I år blir det storbyferie i Paris.