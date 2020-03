Håper kloakken kan gi viktige korona-svar

I den pågående koronaepidemien er det vanskelig for myndighetene å ha oversikt over spredningen av viruset.

Ifølge de siste offisielle tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI), som er fra i tirsdag, er det gjennomført om lag 20.000 tester i Norge. Av dem er det hittil 1308 som har testet positivt for korona-smitte, men det er ifølge FHI store mørketall.

Men kanskje kan svaret på mørketallene ligge i et mørke under bakken.

Søknad

I en fersk søknad til Forskningsrådets hasteutlysning for bekjempelse av koronaviruset vil rekke forskere (se hvem i faktaboks) analysere avløpsvannet i jakten på viruset som forårsaker covid-19.

– Det er publikasjoner fra utlandet som viser at viruset oppformeres i tarmen. Vi vet ingenting om mengden virus som skilles ut, men hvis mengden er stor nok vil det være mulig å påvise viruset i avløpsvannet, sier førsteamanuensis Mette Myrmel ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til NRK.

Hun forteller at noe lignende har blitt gjort for å spore for eksempel hepatitt A-virus.

Gjennom å spore viruset gjennom kloakken håper forskeren å danne seg et bilde av virusets utbredelse.

En overvåking i en slik skala kan også gi forskerne datamaterialet de trenger for å si noe om utbredelsen av epidemien i nær sanntid.

Forskerne vil ikke kunne gi et tall på nøyaktig hvor mange som er smittet, men kanskje kan de se en raskere endring i antall smittede, enn man kan ved å ta prøver å av enkeltpersoner.

– Vi ser på dette som en mulighet til å få et riktigere bilde i endringen av smittestatusen i befolkningen, sier Myrmel.

Disse har søkt Forskningsrådet Ekspandér faktaboks NIVA, NMBU, Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet har søkt Forskningsrådet om midler til kloakkanalyser for å se om vannet kan avdekke virusomfanget. En overvåking i avløpsvann kan fange opp patogener, sykdomsfremkallende bakterier og virus, før befolkningen viser tegn på symptomer. Ettersom SARS-CoV-2 oppformerer seg i tarmen og skilles ut i avføring, har prosjektpartnerne stor tro på tilnærmingen, skriver Norsk institutt for vannforskning (Niva) på sine nettsider. – Denne tilnærmingen vil være uavhengig av sykehusrapporteringssystemer, fri for samfunnsmessige skjevheter og kan tilpasses nye og overhengende trusler mot folkehelsen, sier Niva-forsker Jose Antonio Baz Lomba.

– Kunne blitt avslørt tidligere

Hun mener dette er særlig aktuelt ettersom det er begrenset kapasitet i helsevesenet for å gjøre tester befolkningen.

– Vi har antageligvis mange personer i vårt samfunn som er smittet – som ikke vet det – men som kan skille ut viruset. Ved å undersøke avløpsvannet vil vi kunne fange opp dette.

Kanskje kunne man også ha avslørt på et mye tidligere tidspunkt når viruset faktisk kom til Norge.

– Da vi fikk de første meldingene om at viruset var påvist i Kina, og senere i Italia, kunne man startet med å undersøke avløpsvannet i de store byene, slik at vi kunne avslørt at det var her før folk begynte å vise de første symptomene.

Også forsker Jose Antonio Baz Lomba i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), tror denne metoden kan være viktig i årene som kommer.

– Denne tilnærmingen vil være uavhengig av sykehusenes rapporteringssystemer, fri for samfunnsmessige skjevheter og kan tilpasses nye og overhengende trusler mot folkehelsen, sier han.