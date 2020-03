Langt flere kommer til å bli korona-testet fremover

FLERE SKAL TESTES: Den har den siste tiden vært en klar begrensning på hvor mange som har kunnet bli testet for koronaviruset, men nå varsler helsemyndighetene at det blir en betydelig opptrapping. Her er det en sykepleier og lege ved Asker og Bærum legevakt som gjør seg klare til å teste pasienter.

Foto: Anders Fehn / NRK