Håloglandsveien binder sammen regionene Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Det blir det største veiprosjektet i Nord-Norge noensinne.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei. Det inkluderer sju helt nye tunneler.

Dette vil korte ned kjøretiden mellom Harstad og Sortland med rundt 40 minutter.

– 40 minutter nedkortet reisetid vil ha enorme miljømessige besparelser. Dette er altså også et godt klimaprosjekt, sier nestleder i fylkesrådet i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp) i ei pressemelding.

Det er strekningen Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt som skal bygges. Foto: Statens Vegvesen

Kun et selskap la inn anbud

Det har vært flere humper i veien for nye Hålogalandsveien. Statens vegvesen har fått kritikk for å ikke dele opp den enorme kontrakten i mindre deler.

Den store kontrakten til tross, var det i utgangspunktet tre selskaper som ønsket å bygge veien.

To av tre trakk seg tidlig i prosessen. Dermed stod Statens vegvesen igjen med kun Skanska som mulig utbygger.

Maskinentreprenørens forbund fryktet at dette ville øke kostnadene og forsinke veiprosjektet.

Nå er det klart at det blir nettopp Skanska som får ansvaret for det gigantiske veiprosjektet.

Prosjekterer for Hålogalandsveien, Reidar Johansen, sier til vol.no at forhandlingene med Skanska har tatt rundt to år.

Skanska bekrefter at det blir byggestart allerede til sommeren 2023.

Skal vedlikeholde veien i 15 år

Hålogalandsveien et såkalt offentlig privat samarbeid (OPS). Det har en prislapp på rundt 20 milliarder kroner.

Kontrakten med Skanska har en verdi på 11,3 milliarder kroner.

Skanska får også ansvaret med å drifte og vedlikeholde veien i 15 år fra den står ferdig.

– Dette enorme prosjektet betyr stor aktivitet også for lokale underentreprenører som vil levere tjenester til Skanska som har fått hovedentreprisen, underbygger Eggesvik.

Byggetid er beregnet til over fem år, og skal etter planen stå ferdig sent i 2028.