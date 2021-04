Nå kommer våren, men jubelen lar vente på seg: – Plutselig kommer et nytt utbrudd

Torsdag formiddagen har ikke høytrykket, som skal gi godvær, rukket å komme nordover til Bodø. Været er grått og kaldt. Et lavt skydekke gir tidvis fra seg noen få dråper regn og asfalten er våt.

Men i sentrum er det uansett optimisme å spore, og NRK møter flere som ser frem til en helg med både varme og muligheter for uteaktiviteter.

Samtidig er det flere som håper at alle tar helt av i det fine været.

Ventet lenge på godt vær

På torget i Bodø møter NRK Per og Pål Mathisen. De forteller at de nettopp har investert i en bobil. Selv om en kanskje skulle tro at Espen også blir med avkrefter de det raskt.

– Espen ble aldri påtenkt sier de i kor og ler.

– Hva tenker dere om at samfunnet åpner litt igjen?

– Det er veldig bra. Også har vi ventet lenge på det fine været her i Bodø. Det har vært mye stygt vær, sier Per før Pål legger til:

– Jeg tror ikke vi åpner opp for tidlig i Bodø.

– Har dere noen planer i det fine været?

– Vi hadde tenkt å kjøre rundt med bobilen. Ta en tur til Mjelle og se på Vestfjorden og havet. Det blir noen slike tvillingturer, svarer Espen.

Per og Pål Mathisen skal kose seg i den nye bobilen i finværet. De er glade samfunnet sakte, men sikkert åpner opp igjen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Klatring og reker

Lenger ned i Storgate, utenfor Glasshuset, treffer NRK på Christian Wang. Han har tenkt det samme som mange andre bruker å tenke når været blir fint i nord.

– Det blir reker og hvitvin ute i finværet, sier han og smiler bredt.

REKER OG HVITVIN: Når sola titter frem i Bodø er det vanlig å gå på kaia for å kjøpe seg reker. Det skal Christian Wang gjøre denne helgen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hva tenker du om at det åpnes mer opp?

– Det er veldig godt at vi kan bevege oss mer ute, spise på restaurant og gjøre ting man setter pris på, svarer han.

Amber Marin (19) skal ikke spise reker, men gjøre noe annet Nord-Norge gir gode muligheter for.

– Hvis været blir bra skal jeg klatre, og jeg håper fjellet blir varmt. Også skal jeg slappe av i hengekøyen min.

Også hun er glad for at samfunnet åpner opp, men vil nødig juble for tidlig.

– Det er fint, men samtidig er jeg glad for at folk opprettholder bruken av munnbind og forholder seg til andre restriksjoner slik at vi slipper at flere blir smittet.

Amber skal klatre i helgen, og hun håper folk fortsetter å bruke munnbind slik at smitten ikke blusser opp igjen. Foto: Synnøve Syndby Fallmyr / NRK

Håper på en normal sommer

De fire jentene Ida Halvorsen, Liv Horsgaard, Jenny Alexandersen og Ingrid Kolstad er alle elever ved videregående skole i Bodø. Gjengen sier det er fint at samfunnet åpner igjen, og at de gleder seg til det gode været.

De mener også det er på tide at det blir litt mildere restriksjoner i Bodø.

– Det har vært lite smitte i det siste. Så det er godt at de nå åpner litt opp, sier Ida.

– Det var nødvendig å stenge ned tidligere, og da er det godt å få litt belønning når man har vært flinke til å holde seg inne, legger Jenny til.

– Tror dere dette var siste gang Bodø stenger ned?

– Det kan man aldri vite. Vi får bare håpe det, sier Jenny før Ida legger til:

– Jeg håper folk er flinke og forsiktige frem mot sommeren slik at vi kan få en normal ferie uten så mye restriksjoner.

Ole Marius Kristiansen (21) er student i Bodø. I likhet med elevene ved videregående er han opptatt av at alle bør være forsiktige nå når samfunnet åpnes opp.

– Det er fint at det åpner igjen, men vær forsiktig og hold deg mest mulig hjemme.

– Plutselig blir det et nytt utbrudd.