– Vi er ikke bitter. Vi skjønner hvordan fotballen fungerer, men skulle gjerne fått beskjed om dette tidligere sånn at vi kunne hentet inn en erstatter.

Det sier Junkeren-trener Joachim Kildal til NRK. Klubben er nummer to i Bodø og spiller i 2. divisjon.

Ifølge treneren har Berntsen gitt beskjed om at han blir Glimt-spiller igjen frem til sommeren.

Den beskjeden kom kun dager før bydelslaget spiller første seriekamp til helgen. Overgangsvinduet i Norge stenger ved midnatt onsdag.

– Det er synd for oss. Vi hadde regnet med Daniel utover i vårsesongen, spesielt fra mai og utover. Han er en viktig spiller som tilfører oss mye rutine og kvalitet, sier Kildal.

Treneren har likevel forståelse for at Berntsen ønsker å ta steget opp til Bodø/Glimt.

– Det er fint for Daniel at han har gjort det så bra at han får muligheten til å spille for Glimt igjen. Han er i en alder hvor en slik mulighet kanskje ikke var sannsynlig. Vi håper han bruker den godt.

Daniel Berntsen slo gjennom i Glimt som tenåring. Senere har han spilt for klubber som Rosenborg, Djurgården og Vålerenga. Nå vender han trolig tilbake til barndomsklubben. Foto: Sigurd Steinum / NRK

NRK har presentert kritikken overfor pressesjef i Bodø/Glimt, Simen Pedersen.

Han sier at klubben på generelt grunnlag ikke uttaler seg om spilleroverganger og dermed ikke har en kommentar til denne saken. Daniel Berntsen har ikke svart på vår henvendelse.

Jobber selv i akademiet

Sist 30-åringen spilte på toppnivå i Norge var for Tromsø i 2021. Siden har han flyttet hjem til Bodø og fortsatt karrieren i 2. divisjon for Junkeren.

Samtidig har han jobbet med å få frem de neste store talentene i Glimt-akademiet.

Kildal stusser over at storebroren i byen ikke produserer bedre spillere selv.

– Akademiet deres er et av dem som bruker mest ressurser i Norge. At ingen av spillerne der kan bidra til treningshverdagen er synd, både for byen og for oss som klubb.

– Vi og andre lokale klubber er avhengige av å plukke opp gode, talentfulle spillere som ikke når opp i Glimt og kan ta det neste steget her. Det er betenkelig at de ikke har akademispillere som er gode nok til å være med i treningshverdagen.

– Spenner Glimt bein på Junkeren her?

– Jeg syns ikke de spenner direkte bein på oss. De har hentet våre tre beste spillere det siste halvåret. Det er helt greit, men vi skulle gjerne sett at det kom spillere andre veien også.

Dette er ikke første gang en overgang til Bodø/Glimt skaper blest. Sist svarte Forza Tromsø med å kaste August Mikkelsen ut av supporterklubben.

– Under enhver kritikk

Stian Høgland er sportsjournalist i Avisa Nordland og følger både Bodø/Glimt og lokalfotballen i byen tett.

Han har forståelse for frustrasjonen fra lillebror.

– Timingen er mildt sagt skremmende dårlig for Junkeren, sier Høgland og legger til:

– Det som skjer i akademiet til Glimt er under enhver kritikk. De har nærmest ikke fått opp en eneste spiller de siste sesongene.

Stian Høgland mener Glimt setter Junkeren i en vanskelig situasjon. Foto: Svein Spjelkavik

Ifølge sportsjournalisten er det skadeproblemene i Glimt-midtbanen som er årsaken til at Berntsen blir hentet inn som en nødløsning.

– Både Håkon Evjen og Sondre Brunstad Fet er på vei tilbake fra skade, mens Ulrik Saltnes sto over noen treninger i påska med en liten skade. I tillegg har midtbanespillere blitt brukt som spiss på grunn av skadeproblemene på topp, forklarer han.