Her aksjonerer politiet mot svindlerne: Beslagla luksusbiler og millionbeløp

Det var i slutten av forrige uke politiet gikk til aksjon.

Den var rettet mot internasjonale sentre for telefonsvindel (såkalt callsenter).

Det var det latviske statspolitiet Valsts policija som stod bak, med støtte fra Europol og Eurojust.

Aksjonen ble gjennomført av hundrevis av politifolk, og rettet seg mot lokasjoner i Riga og Vilnius.

De gikk inn i totalt tre telefonsentre som ifølge en pressemelding tilhørte den samme organiserte gruppen.

– De er anklaget for å ha bedratt ofre over hele verden, står det.

Luksusbiler og penger

På disse sentrene har det jobbet opp mot 200 personer, skriver Europol på sine nettsider.

De behersker en rekke språk, kommer det videre fram:

Både engelsk, russisk, polsk og hindi.

Personene har ifølge Europol ringt intetanende ofre over hele verden, og overtalt dem til å gi fra seg sparepengene sine. Til gjengjeld har de blitt lovet lukrative investeringsmuligheter.

Ofrene ble lurt til å investere i bitcoin, råvarer og utenlandsk valuta. Men det hele var svindel.

NRK har tidligere fortalt om hvordan denne type svindel rammer ofre også i Norge.

La en felles strategi

Europol har et senter for finansiell og økonomisk kriminalitet og et senter for europeisk nettkriminalitet.

Det er eksperter fra disse avdelingene som har støttet etterforskningen, og samarbeidet med etterforskere fra både Latvia og Litauen.

En felles strategi ble tidlig lagt for å organisere og utveksle bevis, står det.

Beregninger så langt tyder på at de skal ha tjent over tre millioner euro per måned på operasjonen.

Den koordinerte aksjonen resulterte i følgende:

80 personer pågrepet i Latvia og 28 i Litauen.

Beslag av kontanter, bankkontoer og luksusbiler.

Samt beslag av kryptovaluta til verdi av over ni millioner.

En video som er vedlagt pressemeldinga viser bilder fra aksjonen:

Økokrim: Vil få betydning for nordmenn

NRK har gjennom flere saker den siste tiden rettet oppmerksomhet mot datasikkerhet og svindel.

Politiadvokat Anne Glede Allum i Økokrim sier til NRK at de over tid har sett at bedragerne stadig blir bedre organiserte og profesjonelle.

– Bruk av callsenter er noe som også går igjen i flere av de norske sakene.

– At litauisk og latvisk politi har stengt tre callsenter med bistand fra Europol og Eurojust, er svært viktig og vil mest sannsynlig få betydning også for personer i Norge.