31 katter måtte avlives – men nå får flere av dem nytt hjem ❤️

Værøy i Lofoten med sine 780 innbyggere plages med katter som formerer seg i vilden sky.

Men uten eiere som tar ansvar, får de heller ikke medisinsk oppfølging eller et skikkelig sted å bo. Det fører til sykdommer og død.

– Vi fant flere mumifiserte kattelik.

Det sier Vibeke Hakkebo, leder i Dyrebeskyttelsen i Bodø. En stor gruppe fra organisasjonen var på befaring på Værøy i hegla.

Værøy er kjent for denne utsikten. Men de har også et problem med hjemløse katter. Foto: Jossemio / Unsplash

6873 hjemløse dyr fikk hjelp i 2020.

Ca. 90 prosent av de hjemløse dyrene som mottar hjelp hos lokalavdelingene er katter.

Etter bekymringsmeldinger måtte Dyrebeskyttelsen måtte avlive 31 katter på Værøy. Men 17 heldige fikk bli med til Bodø.

– Nå skal de gjennom helsesjekk og plasseres i fosterhjem. Vi er ganske sikre på at flere har klamydia i øye og nese og orm, sier Hakkebo.

Dyrebeskyttelsen måtte avlive 31 katter på Værøy i helga. Foto: Dyrebeskyttelsen Bodø Foto: Dyrebeskyttelsen Bodø De har bodd i kummerlige kår blant søppel og formert seg fritt. De fant flere mumifiserte lik og katter med åpne sår og sykdommer. Flere av kattene var i svært dårlig forfatning. 17 katter ble tatt til Bodø for helsesjekk og fosterhjem ❤️

Mener katter ses på som mindreverdige

Men Dyrebeskyttelsen fant ikke bare katter på Værøy.

– Vi fant også eierne deres. Men de tar ikke ansvar for kattene sine, og dermed ender det opp slik. Jevnt over var alle kattene i dårlig forfatning med dårlige tenner, skader, feilernæring og preget av innavl, sier Hakkebo.

– Hvorfor skjer dette?

– Det skjer fordi befolkninga synes det er greit. Ei katt skal ha en definert eier som tar det hele og fulle ansvaret, sier hun.

Vibeke Hakkebo, leder i Dyrebeskyttelsen i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Dyrebeskyttelsen har lenge hevdet at katter sees på som mindreverdige.

Nesten alle dyrene som Dyrebeskyttelsen Norge hjelper, er katter. De er overrepresenterte i statistikken som omhandler mishandling og drap på familiedyr i Norge.

Hun trekker frem kastrering som en del av løsningen.

– Men de som har katt, skal ta det hele og fulle ansvaret.

Hjemløse dyr og formering Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK Ekspandér faktaboks I løpet av ett år kan katten få tre kull. Dette betyr minst 12 kattunger. Etter tre år kan kattefamilien ha formert seg og blitt til 20.000 kattunger.

For hunnkaninen er to til tre kull per år vanlig, men kan få seks kull i løpet av et år hvis forholdene blir lagt til rette for det. Tamkaninen har seks til syv unger per kull.

6873 hjemløse dyr fikk hjelp i 2020.

I 2019 var tallet 6069, så det har økt betraktelig siste året.

Ca. 90 prosent av de hjemløse dyrene som mottar hjelp hos lokalavdelingene er katter.

De siste par årene har det vært en stadig større økning av hjemløse kaniner. Kilder: Store norske leksikon/snl.no og Dyrebeskyttelsen Norge

Rådmann i Værøy: – Jobber ikke mye med det

Rådmann i Værøy kommune sier at de er glade for at de nå har startet et samarbeid med Dyrebeskyttelsen.

– Det var veldig greit at de kom. Katteproblematikk er ikke noe vi jobber så mye med, så det er godt å ha fagfolk som gjør det, sier Erling Sandnes.

Husløse, eller delvis husløse katter, er ikke en ny situasjon på øya.

– Det er nok tradisjon på Værøy som andre fiskevær med halvtamme katter som vi kaller bukatter som har levd på matrester og lignende.

Glad for samarbeid

Men Sandnes innrømmer at det er ikke sånn dyr skal ha det.

– Vil du si at det er ei sunn eller usunn holdning til katter på Værøy?

Rådmann på Værøy, Erling Sandnes. Foto: Ola Helness / NRK

– Jeg tror ingen her ønsker hverken katter eller andre dyr vondt. Men hvis vi kan unngå dyrelidelser ved å endre holdningene, er vi enige i at det bør gjøres noe med det.

– Hva skal kommunen gjøre?

– Et samarbeid med Dyrebeskyttelsen er en god start. Deretter må vi involvere næringsliv og innbyggere og opprette en dyrevelferdsplan.