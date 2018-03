Historisk opprykk kan skape hodebry for norsk hockey

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund. Foto: Geirr Larsen / NRK

Torsdag kan det skrives norsk ishockeyhistorie når narviklaget Arctic Eagles møter Ringerike på Hønefoss. Lagene spiller om en plass i den norske eliteserien i ishockey.

Og om Arctic Eagles klarer seg gjennom kvalifiseringen, blir de det første nordnorske laget noensinne som skal spille i den øverste divisjonen. Og uavhengig hvordan de skulle gjøre det sportslig, vil de kunne skape økonomisk hodebry for de andre klubbene i serien.

– Det er klart at det blir et annet reisemønster til og fra kamp enn det klubbene er vant med i dag. Narvik er lenger unna, og tilbudet er kanskje ikke så bra på kommunikasjonssiden. Det gir større utfordringer med kostnader enn i dag, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

For den nærmeste motstanderen befinner seg på Lillehammer. Det er 125 mil unna Narvik.

Dyrt opprykk

Eide ønsker nordlendingene velkommen i det gode selskap om kampen går som de håper. Men også i Narvik er de forberedt på at et opprykk koster penger. Både for dem selv, og for de andre klubbene i ligaen.

– Ja, det er det vel ikke tvil om. I årets førstedivisjon har vi hatt ni reiser. Om det blir opprykk blir det 22 reiser. Det sier seg selv at det gir økte kostnader, sier leder Stig Winther i Narvik Hockey.

Lillehammer og Stephan Vigier er noen av dem som kan måtte forberede seg på en lang og dyr reise dersom Narvik Eagles rykker opp til Get-ligaen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Denne uken hadde klubben årsmøte, og dermed måtte de lage to budsjetter for det kommende året. Det ene baserer seg på fortsatt spill i førstedivisjon, det andre på spill i eliteserien.

– Vi har et nøkternt budsjett for Get-ligaen. Budsjettet er om lag seks millioner kroner for spill i førstedivisjon, og ni millioner for eliteserien, sier Winther.

Hodet og hjertet er enige

Torsdag kveld skulle han gjerne vært på plass for å se kampen på Hønefoss. Men hjemlige plikter kaller, og da må klubblederen benke seg foran TV-apparatet.

– Jeg må være hjemme og jobbe med det jeg faktisk lever av.

Han har likevel tro på at det skal gå nordlendingenes vei. Kampen blir spennende, men både hode og hjerte sier at de skal vinne kampen.

– Om ikke kjører vi på i ett år til i førstedivisjon, så er det på igjen med eliteserien, sier Winther.