Frykter mink tar over dersom det åpnes for jakt på oter

Tidligere har NRK fortalt om jegere og fuglevoktere som fortviler over at oteren dreper og jager store mengder ærfugl midt i verdensarvområdet Vega i Nordland. Flere jegere har tatt til orde for å skyte mer oter.

Men å skyte oteren for å berge ærfugl kan muligens gjøre vondt verre for fuglearten, dersom minken tar over.

– Oteren ser ut til å fortrenge den mindre minken og tar færre sjøfugl. Derfor kan reetablering av oterbestanden være en rimelig og effektiv måte å restaurere fuglelivet i skjærgården på, mest mulig naturlig, sier forsker Arild Landa i Norsk institutt for naturforskning, NINA, til eget nettsted.

«Dominoeffekt»

Forskere fra NINA arbeider nå med å se på hvordan oterens tilbakekomst påvirker minken. I snart fire år har de drevet med kameraovervåkning i en etablert oterbestand.

– I godt etablerte oterbestander er minken nesten fraværende, sier Landa. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Til NRK sier Landa at man ikke vet sikkert hvordan minkens forhold til ærfugl er, men at mer mink og mindre oter kan være negativt.

– Fri oterbestand vil klart være en brems for minken. Oteren tar ikke mink, men konkurrerer den ut av området, sier han.

NINA-forskeren påpeker at oter og ærfugl har levd side om side i flere hundre år, mens minken er en relativt ny og fremmed art i norsk fauna.

– Å fjerne oteren kan ha en «dominoeffekt» på andre arter. Hvis man fjerner oteren og får mer mink kan det slå uheldig ut – og i alle fall opprettholde problematikken.

Ærfugl drept av oter i Vegaøyan verdensarvområde Foto: Erna Synnøve Nilsen

– Mink var en større trussel enn oter

Naturforvalter Alv Ottar Folkestad er enig i at det blir helt feil å skyte oter for å bevare sjøfuglen.

– Særlig hvis man ser dette forholdet mellom oter og mink. Da er det helt tydelig at oteren er en regulator på mink, og da skal vi være meget forsiktige med å tukle med oterbestanden.

Han forteller at tematikken om mink og oter på Vega går helt tilbake til 70-tallet.

– Den gang da var det minken som var den store trusselen. Minken hadde gjort et kraftig innhugg på noen av øyene der ute.

Tidligere denne måneden fremmet Senterpartiet et forslag i Stortinget om tillatelse til å jakte på oter og havørn som spiser ærfugl på Vega.

– Ærfuglbestanden er nedadgående og da er det viktig å sette inn tiltak for å berge ærfuglen og den tradisjonelle kystkulturen, sa stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) til NRK da.