Frykter en ny Lofoten-strid kan splitte Arbeiderpartiet

9 av 11 Ap-lag i Lofoten og Vesterålen sier nei til konsekvensutredning og fylkeslaget også gir opp kampen om oljeutvinning, sitter Ap-ordføreren som en ensom svale i Vesterålen-kommunen Hadsel.

Hun er dypt bekymret for Arbeiderpartiet dersom man går inn for varig vern av Lofoten og Vesterålen.

– Arbeiderpartiets adelsmerke har vært at vi har skjønt at verdiskapning er avgjørende for å opprettholde velferdsstaten. Vi har klart å ha to tanker i hodet samtidig – som Jens sa det så godt: vi må skape for å dele, sier Siv Dagny Aasvik.

Etter en betydelig strid vedtok Ap i fjor et kompromissforslag om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå er en ny oljedebatt på gang i partiet, og kompromisset kan bli skrotet på det kommende Ap-landsmøtet neste år.

Snur Ap, er det solid flertall på Stortinget for varig vern. Da er det bare Høyre og Frp som ønsker en konsekvensutredning.

– Mange føler seg fremmedgjort i partiet

OPPTATT AV ARBEIDSPLASSER: I august i fjor deltok Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik da nordnorske bedrifter signerer avtale med kinesiske aktører for to milliarder kroner. Foto: Thor-Wiggo Skille / NTB scanpix

Aasvik frykter at en ny oljestrid kan splitte Arbeiderpartiet. Hun opplever at privat sektor i fagbevegelsen og medlemmer og velgere som er opptatt av å skape nye verdier lokalt og nasjonalt, til tider føler seg fremmedgjort i partiet.

– Vi blir oppfattet i for stor grad å være et parti i hovedsak for offentlig ansatte. Dersom Arbeiderpartiet ikke lykkes i å være et parti for både medlemmer av Fagforbundet og Fellesforbundet og Industri Energi, så vil vi ha store problemer med å vinne valg og vi vil heller ikke lykkes i regjering, sier Aasvik.

Hun forstår at det er mange følelser rundt spørsmålet om de omstridte områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. – Det har jeg respekt for. Men ingenting faktamessig har endret seg i saken, grunnen til at mange vil gå bort fra dette er fordi opinionen har endret seg, sier hun.

Advarer Støre

– Varig vern av Lofoten og Vesterålen vil være døden for området, mener leder Jørn Eggen i Fellesforbundet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

LO-topp Jørn Eggen, som er leder av Fellesforbundet, gikk fredag ut på ABC Nyheter og advarte Ap-leder Jonas Gahr Støre på det sterkeste mot å endre olje-kompromisset fra landsmøtet i 2017.

– Jonas må ha like stor respekt for landsmøtevedtaket som vi har. Vi vedtok samlet et kompromiss, deretter gikk vi til velgerne i fjor høst. De som har stemt på oss, har stemt på forutsigbarheten om at vi ønsker å kombinere vern og aktivitet gjennom en konsekvensutredning av Nordland 6. Dette vedtaket gjelder fram til 2021, sier Eggen til NRK.

– Kan like godt kaste nøkkelen

9 av 11 Ap-lag i Lofoten og Vesterålen sier nå nei til konsekvensutredning. Foto: Olivier Morin / AFP

Flere Ap-topper i Nordland har den siste tiden snudd i det betente oljespørsmålet, og går inn for å legge konsekvensutredningen død.

– Men ikke alle mener det samme. Det er forskjell på å si nei til konsekvensutredning nå og gå inn for varig vern. Skjer det, er det bare å kaste nøkkelen. Det vil være helt tullete når vi ikke vet hvilken type teknologi vi utvikler i framtiden.

Siv Dagny Aasvik i Hadsel tror Arbeiderpartiets håndtering av oljespørsmålet vil ha betydning for om parti og fagbevegelse holder sammen.

– Det bekymrer meg at ytterpunktene i politikken får større makt og at de samme som kjemper mot konsekvensutredning, er de samme som kjemper mot at vi skal bruke naturen til annen verdiskapning – som oppdrett, vindkraft og mineralnæring, sier Aasvik.

Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide beroliger Eggum med at Arbeiderpartiets politikk ligger fast - inntil videre.

– Vårt vedtak i saken ble gjort på landsmøtet i 2017. Arbeiderpartiets gjeldende politikk er å gå inn for konsekvensutredning i Nordland VI, sier Barth Eide til ABC Nyheter.