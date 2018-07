Frykter at vinteren kan bli katastrofal på grunn av kraftprisene

Kraftselskap i både Sør- og Midt-Norge forteller at de har vært nødt til å stoppe strømproduksjonen helt ved flere vannkraftverk på grunn av tørken som har rammet Norge denne sommeren.

Spesialrådgiver i Industri Energi, Geir Vollsæter, forteller til NRK at situasjonen i Norge nå er alvorlig.

– Dette kan gå mot en katastrofe. Vi har nå så lave magasiner, og så høye strømpriser på sommeren, at vinteren kan bli katastrofal.

Han mener Norge har eksportert for mye strøm ut av landet, istedenfor burde vi beholdt den for oss selv.

– Det har vært en storstilt krafteksport gjennom et helt år. Vi tømmer vannkraften vår til utlandet, og importerer tilbake brun kraft.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), er ikke enig i kritikken som kommer fra Vollsæter, og avviser at det er krise.

Olje- og energiminister Terje Søviknes, mener at Vollsæter tar feil. Foto: Heiko Junge / NPK

– Påstanden hans er feil. Vi har eksportert under halvparten av det vi gjorde i fjor. Vi har fortsatt mye strøm igjen, og vi har tatt hensyn til det tørre været vi har hatt.

Ifølge Statsråden er det ingen kraftkrise i Norge, men han håper regnet snart vil komme.

Industribedriftene frykter prisene som kan komme

Strømprisen kan komme til å øke med 30 prosent neste halvår, og det vil få konsekvenser for kraftavhengig industri.

– Dersom dette vedvarer over tid vil det selvsagt få konsekvenser, sier administrerende direktør i Mo Industripark, Arve Ulriksen.

Arve Ulriksen forteller at flere selskaper har langtidsavtaler om strømmen. Foto: Mo Industripark AS

Industrien i Nordland er i stor grad bygget opp på foredling av naturressurser som kraft I Nordland følger kraftavhengige selskaper nøye med på problemene som oppstår i kraftbransjen. Ifølge statistikk fra NVE er det første gang at strømprisen passerer 50 øre/kWh i uke 29.

– Vi er urolige for de høye strømprisene, sier verksdirektør ved Elkem Rana, Frode Johan Berg.

Elkem er en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer.

Berg sier gunstige og forutsigbare kraftpriser er en viktig konkurransefordel for å opprettholde en kraftkrevende industri i Norge. Han forventer at regjeringen følger med på situasjonen.

Sikrer seg med «fastprisavtaler»

Men flere av de kraftavhengige industriselskapene har allerede sikret seg mot kortvarige høye priser, blant annet med langtidsavtaler om strømmen.

– Slike langsiktige avtaler kan være et nødnett som gjør at enkeltstående uår, som i sommer, ikke vil påvirke prisen i like stor grad. Industrien kan med mer stabile priser planlegge produksjonen bedre, forklarer Arve Ulriksen i Mo Industripark.

I Akersvatnet i Rana ligger båtene snart på land. Tørken som har rammet Norge i sommer påvirker alt fra kraftproduksjon til landbruket og bærsesongen. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vindkraft blir viktig i fremtiden

I Sør-Norge blir det meldt om den laveste vannstanden på 70 år, og strømproduksjonen er godt under det som er normalt på denne tiden av året.

Direktør i Norsk Industri, Ole Børge Yttredal, forteller til NRK at tilstanden er ekstraordinær i landet for tiden, og at strømprisene er viktig for norsk industri.

Ole Børge Yttredal Foto: Tone Buene

– Sikker krafttilgang til konkurransedyktige priser er helt ideelt, og en klar forutsetning for industrien i Norge. I år har det kommer veldig lite regn, og da påvirker det naturligvis prisene, sier Yttredal

Han forteller videre at vindkraft og andre typer energi blir viktig for fremtiden.

– Vi har jo sett at vindkraft og andre typer energi er på vei inn i det norske kraftsystemet, i en større grad enn det vi har sett før.