Sommerens minutt for minutt-sendinger skal dyrke nordmenns forhold til å gå tur.

– Dette er et område jeg har vært litt for lite i. Derfor er jeg veldig glad for å få komme hit, sa turleder Lars Monsen rett før start fra Dyranut på Hardangervidda.

Lover gode opplevelser

Folk som er glade i friluftsliv og norsk natur må gjerne bli med, eller hilse på turgjengen underveis.

– Vi er 1250 meter over havet og det er tørt og fint i terrenget. Nå gjenstår det bare å se om fisken biter, sier en smilende Lars Monsen.

– Jeg tror folk får en god opplevelse foran tv-en, spesielt hvis de kjenner igjen turområdene. Dette blir ikke masete tv, vi har lange rolige perioder der jeg ikke snakker. Men så kommer jeg også til å gå og snakke med folk underveis, sier Monsen.

FANS: – Det er spesielt moro at det er de unge som er de ivrigste her, sier Lars Monsen. Denne gjengen fra Lindesnes har kommet til Hardangervidda for å bli med på de to første etappene. Foto: Merethe Åsegård / NRK

Planlegg turen selv

Fjellet er for alle, men NRK understreker at de som vil gå turene må kunne klare seg selv og at de vandrer på eget ansvar. Det er viktig å huske at det ikke er plass på hyttene underveis.

Dette betyr at du må undersøke og ordne alt du trenger av:

Transport og parkering

Overnatting: husk eget telt

Utstyr

Informasjon om ruten (Kart)

Det er jo slik Monsen gjør når han går i naturen – han sover i eget telt, lager mat og rydder opp etter seg. NRK og Lars Monsen har ikke mulighet til å hjelpe eller tilrettelegge.

En god turopplevelse handler ofte om gode forberedelser. Det er viktig å få med seg utstyr som fungerer i all slags vær, men det trenger ikke koste en halv årslønn av den grunn:

Video: Lars Monsens tips. Du trenger javascript for å se video. Video: Lars Monsens tips.

Kjekke pakketips Ekspandér faktaboks Vanntett pakkpose som passer nedi sekken (ev. regntrekk utenpå sekken)

Sovepose og liggeunderlag

Telt

Førstehjelpsutstyr (husk også gnagsårplaster og sportstape)

Sokker og undertøy i ull/ullblanding + ekstra skift

Lue

Regntøy (jakke og bukse)

Tynn vindjakke og turbukse (med god fukttransport)

Fjellsko

Solbriller og solkrem

Myggmiddel

Drikkeflaske og/eller termos

Toalettpapir

Pose til eget søppel

Stormkjøkken

Fyrstikker

Mat, inkl. en solid matpakke

Kjekt å ha: Tursjokolade og kortspill

Ta med søppelet hjem

Monsen er opptatt av at denne turen skal gjøres med respekt for naturen.

Han oppfordrer for eksempel turgåere til å ta med seg papiret hvis man går på do i naturen. Dette kan man legge i en plastpose i sekken og ta det med seg hjem. Eventuelt ta det med og brenn det på et bål når du får sjansen til det. Du skal plukke opp alt, også tannpirkeren du har brukt.

Slik blir dagen og kvelden

NRKs kameraer følger Monsen og turfølget på fire ganske ulike fjellturer.

På kveldstid sendes Sommeråpent direkte fra leirbålet i «basecamp». Publikum er velkommen til å følge Sommeråpent i «basecamp».

SOMMERÅPENT: Øystein Bache og Silje Nordnes leder Sommeråpent-sendingene fra Hardangervidda. Publikum er velkommen til «basecamp» på Fagerheim og Tuva. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Etter Sommeråpent får TV-seerne se høydepunkter fra dagens tur.

– Jeg håper virkelig det blir en folkevandring. For dette her, det norske friluftslivet, det er jo kjernen av de norske verdiene, sa Monsen da Sommeråpent-programlederne ble presentert.

Hardangervidda:

Torsdag 12.7: Monsen går fra Dyranut til Stigstuv. Sommeråpent fra Fagerheim og Stigstuv.

Fredag 13.7: Monsen går fra Stigstuv til Rauhelleren. Sommeråpent fra Fagerheim og Rauhelleren.

Lørdag 14.7: Monsen går fra Rauhelleren til Heinseter. Sommeråpent fra Tuva og Heinseter.

Søndag 15.7: Monsen går fra Hein til Tuva. Sommeråpent fra Tuva.

Jotunheimen:

Onsdag 18.7: Monsen går fra Bøvertun til Sognefjellshytta. Sommeråpent fra Sognefjellshytta.

Torsdag 19.7: Monsen går fra Sognefjellshytta til Fannaråken. Sommeråpent fra Turtagrø og Fannaråken.

Fredag 20.7: Monsen går fra Fannaråken til Skogadalsbøen. Sommeråpent fra Turtagrø og Skogadalsbøen.

Lørdag 21.7: Monsen går fra Skogadalsbøen til teltleir i Fleskedalen. Sommeråpent fra Svalheim gard og Fleskedalen.

Søndag 22.7: Monsen går fra Fleskedalen til Øvre Årdal. Sommeråpent fra Svalheim gard i Øvre Årdal.

Vesterålen:

Onsdag 25.7: Monsen går fra Nyksund til Stø over fjellet. Sommeråpent fra Nyksund og Stø.

Torsdag 26.7: Monsen går fra Stø tilbake til Nyksund langs kysten. Sommeråpent fra Nyksund.

Fredag 27.7: Monsen går over Breitinden til Guvåghytta. Sommeråpent fra Vinjesjøen i Bø og Guvåghytta.

Lørdag 28.7: Monsen går over Lynghaugtinden til teltleir ved Korselva. Sommeråpent fra Vinjesjøen og Korselva.

Søndag 29.7: Monsen går fra teltleir ved Korselva over Veten til Bø. Sommeråpent fra Vinjesjøen i Bø.

