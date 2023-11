Batteriselskapet Freyr har vært i hardt vær den siste tiden.

Mens selskapets eiere og sjefer har tjent gode penger på gunstige aksjesalg og bonuser, går det dårligere for selve selskapet.

Tidligere i november ble det klart at selskapet stanser byggingen av en «gigafabrikk» som skulle produsere batteri av industriell størrelse.

Det skyldes at Freyr vil halvere utgiftene i Norge.

Mandag overleverte Freyr-sjef Birger Steen enda flere dårlige nyheter i Rana: 10 ansatte mister jobben.

– Vi har kommunisert at vi kommer til å redusere kontantbruken i selskapet med mer enn 50 prosent, sier Steen til NRK i Mo i Rana.

Freyr-sjef Birger Steen var mandag i Mo i Rana. Her fikk ti ansatte beskjed om at jobbene deres forsvinner. Foto: Frank Nygård / NRK

Samtidig flytter man flere jobber til Rana fra andre steder.

– Så effekten her i Rana vil bli relativt liten, sier Steen.

Totalt er det 78 personer som må gå i selskapet.

– De fleste av stillingene som har blitt borte er på hovedkontoret vårt på Lysaker i Oslo, sier han.

Hva som skjer med det enorme industribygget til 2,8 milliarder kroner som allerede er oppført, vet ikke selv Freyr-sjef Steen.

– Den bygningen fullfører vi nå i disse dager, og vi skal holde den varm ved 12 grader celsius. Hvis og når forholdene ligger til rette for det, så starter vi igjen med batteriproduksjon der.

Kutter antall direktører

Samtidig som Freyr slanker arbeidsstaben i Rana, slanker de også toppledelsen.

Det skriver selskapet i en børsmelding mandag.

Selskapet har til nå hatt 19 direktører, men etter dagens rokeringer er tallet nede i 6.

Helgelands Blad skrev om direktørkuttet først.

Ut av styret går også tidligere sjef for Folketrygdfonnet, Olaug Svarva.

– Dette var riktig tidspunkt for meg å fratre fra Freyrs styre. Jeg ønsker Freyr og ledelsen alt godt i jobben med å skape en renere og mer bærekraftig batteriverdikjede, sier hun i pressemeldingen.

TU-redaktør: Hele batterisatsingen under press

I en kommentar med tittelen «Bye bye batteries» skriver redaktør i Teknisk ukeblad, Jan M. Moberg om status for de norske batterieventyrene – og særlig situasjonen som Freyr står i.

«Resultatet er at en gigantisk fabrikkbygning i Mo i Rana står tom og trolig vil måtte brukes til helt andre ting. I tillegg må en stor del av de ansatte som ble rekruttert til satsingen i nord, sies opp. Det fremstår som full kollaps ved 66. breddegrad.»

Overfor NRK utdyper Moberg.

– Hele batterisatsingen i Europa er jo under press fra den amerikanske Inflation Reduction Act – det er altså ikke bare i Norge.

Jan M. Moberg er ansvarlig redaktør i Teknisk ukeblad. Foto: Teknisk ukeblad

Han beskriver den lukrative støtteordningen som en støvsuger for grønne industriprosjekter, og suger disse til Nord-Amerika.

I tillegg er Norge i ferd med å glippe på ett av sine store fortrinn: tilgang på rikelig og billig fornybar kraft.

– Vi har ikke lenger et kraftfortrinn, for det er for lite av det også, sier Moberg.

Bonusfest og aksjefall

Flere medier, deriblant Dagens Næringsliv, har skrevet om hvordan Freyr-toppene og gründerne har tjent fett aksjesalg og bonuser – og det før et eneste batteri er produsert.

– Det blir selvfølgelig ikke bedre at Freyr har hatt disse aksjekromspringene, høye lønninger og bonuser. Det gjør det ikke lettere å skaffe troverdige penger da, sier Moberg.

Da kvartalsrapporten for Q3 ble offentliggjort 9. november, stupte aksjekursen.

For ett år siden ble en aksje verdsatt til 156 kroner. Nå er den nede i 17 kroner. Det er et verdifall på 89 prosent.

– Spørsmålet nå er om toget har gått. Selv om toppene lover å kjøpe aksjer igjen i selskapet, så spørs det om ikke toget har gått, sier Moberg.