Freyr kutter kraftig i batterisatsingen i Mo i Rana

NRK er kjent med at kontrakten på byggingen av den nye gigafabrikken ikke blir fornyet.

Kontrakten utløper ved utgangen av året.

Freyr ønsker å halvere pengebruken i Norge i 2024 sammenlignet med inneværende år.

Selskapet har rundt 400 ansatte i Norge, inkludert innleide konsulenter.

Total har Freyr investert 4 milliarder kroner i Mo i Rana siden planene ble lansert i 2019.

– Våre hovedprioriteringer er å starte automatisert produksjon ved Kundekvalifiseringsfabrikken i Mo i Rana, deretter å skalere opp battericelleproduksjonen vår til gigaskala – først i Georgia i USA, sier CEO i Freyr, Birger Steen i en pressemelding.

Selskapet skriver at amerikanernes støtteordning Inflation Reduction Act (IRA) gjør lønnsomheten til en gigafabrikk betydelig bedre i USA enn i Europa.

«Følgelig planlegger FREYR å minimere investeringene i Giga Arctic-prosjektet i 2024, sikre eiendelen med de gjenværende forpliktede investeringene, og fortsette å jobbe med interessenter i Norge og Europa for å utvikle en gjensidig attraktiv politisk løsning», skriver selskapet i en pressemelding torsdag.

Selskapet har også tidligere gitt signaler om at de dreier investeringene til USA i stedet for Norge grunnet støtteordningene som finnes der.

Freyr skriver at de har mottatt 183 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge og Enova.

I tillegg er selskapet lovet en lånegaranti, og et mulig lån fra Eksfin, på opp mot 4 milliarder kroner. Disse midlene er foreløpig ikke utløst, opplyser selskapet.

Fylkesrådsleder: – Svært skuffende

Fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp), skriver i en pressemelding at dagens nyheter er dårlige for Mo i Rana og Nordland.

– Nyheten om at Freyr avventer byggingen av storfabrikk for batteriproduksjon på Mo i Rana er trist og alvorlig for Rana-samfunnet. Det er også nedslående for Nordland, som nå ikke får være med i fullskala batteriproduksjon i verdenssammenheng, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

Svein Øien Eggesvik (Sp) er fylkesrådsleder i Nordland. Han beskriver nyhetene om kostnadskutt i Norge for Freyr som svært skuffende. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han tror at nedbemanningen kan bli en del av kostnadskuttene som skal gjennomføres neste år.

– Slik det ser ut nå, kan dette innebære nedbemanning og at den planlagte gigafabrikken på Mo ikke blir realisert før rammevilkårene i Norge og Europa eventuelt blir endret, sier Eggesvik.

Nå vil fylkesrådet i Nordland se på hvilke virkemidler de kan ta i bruk for å støtte grønn industri i fylket.

– Fylkeskommunen vil selvsagt bistå Rana-samfunnet i tiden fremover med utfordringer som måtte komme i forbindelse med nedskaleringen ved Freyr, sier han.