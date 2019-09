Fransine (39) og kvinnene på Træna har Norges lengste reisevei for å føde

Kjøretid til nærmeste fødeavdeling eller fødestue er godt over hundre ganger lengre i noen kommuner enn i andre, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spennet i kjøretiden for kommunene i Norge strekker seg fra 3 til 426 minutter.

Lengst reisevei i nord

Av de ti kommunene med høyest gjennomsnittlig kjøretid ligger fire i Nordland og seks i Finnmark.

Aller lengst vei har øykommunen Træna i Nordland. Her har fødende kvinner i gjennomsnitt 7 timer og 5 minutter reisevei til nærmeste fødeavdeling.

Nest lengst reisevei har kvinnene i øykommunen Røst – som også ligger i Nordland. Her må kvinnene belage seg på å reise 6 timer og 45 minutter.

Deretter følger Lebesby i Finnmark med en reisetid på 5 timer og 10 minutter.

Sjekk kjøretiden til fødested i din kommune

Fransine Ånetsen fra Træna er ikke overrasket over at akkurat hennes kommune topper statistikken.

Ytterst i havgapet

LANGT TIL HAVS: Ingen steder i Norge har kvinner lenger vei til fødeklinikk enn på Træna ytterst på Helgelandskysten. Foto: Hermann Aasnes Mindrum

Kommunen med om lag 500 innbyggere ligger 6,5 mil fra Helgelandskysten, og er kanskje mest kjent for det ikoniske fjellet Trænstaven og den årlige Tænafestivalen.

– Vi ligger ytterst i havgapet, så det er kanskje ikke så unaturlig.

Ånetsen fødte barn i 2009 og 2011. Første gang var været så dårlig at hun måtte fraktes til sykehuset i Sandnessjøen med helikopter.

Fransine Ånetsen fødte en datter i 2009 og en sønn i 2011 - begge ganger ved fødeavdelingen i Sandnessjøen. Foto: Privat

Andre gang rakk hun rutegående hurtigbåt til fastlandet – en tur som tar litt over to timer.

– Jeg har nok hatt litt flaks. Hvis fødselen starter rett etter båten har gått, er det lenge til neste båt går.

Jordmødrene bekymret

Årsaken til den lange reiseveien i nord er at mange bor i øykommuner, der det er langt mellom hver fødeavdeling.

Her er befolkningen avhengig av at ferga eller hurtigbåten går.

– Det er ikke alltid det klaffer på minuttet. Da kan reisetida bli lang, sier sier Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Hun mener de store forskjellene SSB-tallene avdekker, viser at norske kvinner i dag ikke har et likeverdig fødetilbud, slik de har krav på.

– Forskning viser at tilgang til nær fødeavdeling med akuttfunksjoner og kyndig jordmorhjelp er avgjørende faktor for at mødre og nyfødte skal overleve fødsel.

Jordmorforbundet mener at dagens utvikling går i feil retning.

– Det er blitt økende regionale forskjeller i landets fødetilbud. Det er kun 18 prosent av kommunene som har følgetjeneste med jordmor.

Schjelderup viser også til planene om ytterligere nedleggelser av fødetilbud i prosessen med sentralisering på Helgeland, Møre og Romsdal og på Innlandet.

– Fødeavdelingene i Kristiansund, Sandnessjøen, Gjøvik, og Elverum nå truet, samt fødetilbudet i Brønnøysund som er ei fødestue.

Skal utrede fødetilbudet

– Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sier helseminister Bent Høie. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Denne uka fikk Helsedirektoratet i oppdrag med å lede en arbeidsgruppe som skal utrede fødetilbudet i Norge.

Initiativet kommer etter en bekymringsmnelding fra Jordmorforbundet og Den norske jordmorforening om bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene.

– Vi har en god fødselsomsorg i Norge. Det må vi ta vare på og forbedre. Derfor lytter vi til jordmorforeningene når de tar opp utfordringer i tjenesten, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Arbeidsgruppa skal vurdere om de faglige retningslinjene trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet, ifølge Høie.

1.500 avvik på Haukeland

På Kvinneklinikken på Haukeland i Bergen ble det registrert 1.500 avvik i løpet av fjoråret. Foto: Britt Kristin Ese / NRK

I løpet av de siste tre årene har 1.088 kvinner født før de når fram til nærmeste fødested.

Jordmorforbundet skal delta i arbeidet, og er fornøyd med grepene helseministeren tar.

– Det er viktig at dette arbeidet nå innbefatter seleksjon av fødende, finansieringsmodell og følgetjeneste. Vi er også fornøyde med at helseminister Bent Høie sier at flere må få føde i nærheten av der de bor, sier Hanne Schjelderup i Jordmorforbundet. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi ser at dagens bemanning er for lav. På Kvinneklinikken på Haukeland i Bergen ble det registrert 1.500 avvik i løpet av fjoråret. Det tilsvarer fem avvik i døgnet, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

6,5 kilometer ute i havgapet er kvinnene mest opptatt av følelsen av trygghet.

– De fleste som bor her føder ved fødeklinikken i Sandnessjøen, som er kårets til landets beste fødeavdeling. Vi har et fantastisk tilbud der. Derfor har mange av oss engasjert oss i kampen mot nedlegging av lokalsykehuset, sier Fransine Ånetsen.