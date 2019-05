Erna Solberg ble møtt av over 300 babydokker som aksjonistene løftet opp mot statsministeren for å illustrere antall fødsler i Sandnessjøen i fjor – noe som var et rekordhøyt antall.

– Det gjør inntrykk å møte så mange mennesker som er engasjert i lokalsykehuset sitt, sa statsministeren da hun ankom sykehuset mandag morgen.

Her mottok hun flere gaver fra de frammøtte før fikk en orientering og e omvisning på sykehuset.

– Sykehuset er livsnerven i samfunnet. Vi godtar ikke at vi som bor vd kysten skal ha et dårligere tilbud, sa Line Føsker, som er leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen.

– Ingen ting er avgjort. På dette nivået foregår det en fagutredning. Først skal vi finne ut hvor mange sykehus vi skal ha. Deretter skal vi finne ut hvor de skal ligge, sier Erna Solberg.

– Vi kan ikke føde over Skype

Frykten for nedleggelse av fødeavdelingen i Sandnessjøen fikk hundrevis av mennesker til å møte opp ved Helgelandssykehuset. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, Line Føsker, er glad for oppmerksomheten, men ikke fornøyd med Solbergs lovnader.

– Hun bruker den samme ordlyden som Bent Høie, når hun sier «fødetilbud». Det kan bety jordmor med ambulanse eller fødestue uten akuttilbud. Det er ikke det vi trenger.

Føsker sier at det er omtrent 5800 kvinner som må ha hastekeisersnitt i året- En enkel fødestue og flere timers reisevei til nærmeste akuttmottak vil ikke være nok, ifølge henne.

– Det hjelper ikke hvis det går på timevis. Vi kan ikke føde over Skype, selv om helsevesenet blir mer moderne.

Rekordhøyt antall fødsler

Det er ikke tvil at risikoen for fødende øker når reiseavstanden øker. Vi vet også at antall transportfødsler øker de siste årene, sier Hanne Charlotte Schjeldrup i Jordmorforbundet.

Schjeldrup og flere hundre andre kvinner møter i Erna Solberg ikledd bunader, som en del av den landsomfattende aksjonsgruppa kalt «Budnadsgeriljaen».

– Førstegangsfødende med mer enn en time reisevei har 50 prosent økt risiko for å få komplikasjoner ved fødslene sine, sier Schjeldrup.

Sykehussjef sa opp

Ansatte ved sykehuset i Sandnessjøen hadde på seg bunadsskaut da statsministeren kom. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

I dag har de tre største byene på Helgeland hvert sitt sykehus, ett i Mo i Rana, ett i Mosjøen og ett i Sandnessjøen. Fram mot 2025 skal en ny sykehusstruktur på plass.

I to omganger har en uavhengig ekspertgruppe pekt på Mo i Rana som det beste stedet for ett, stort sykehus på Helgeland.

Forslaget har skapt sterke reaksjoner, og toppet seg med sykehussjef i Sandnessjøen Svein Arne Monsen sa opp i protest mot vedtaket. Han sendte samtidig et formelt varsel til styret med en rekke anklager om uryddig spill.

– Jeg opplever er at beslutningsgrunnlaget vi er i ferd med å få, blir veldig feil, sa Monsen tidligere i vinter.

Mister mange arbeidsplasser

Sandnessjøen er også truet av en rekke andre nedleggelser og står i fare for miste en lang rekke arbeidsplasser de neste årene.

LES OGSÅ: Byen kan miste både sykehus, tingrett og studietilbud: – Det har eskalert

Ordfører i Alsthaug kommune der Sandnessjøen er kommunesenter er Bård Anders Langø. Han sier han begynner å miste troen på at det vil være mulig å bo utenfor sentrale byer i Nord-Norge.

I dag får han mulighet til å ta opp saken direkte med statsminister Erna Solberg.

– Hver eneste dag er en påkjenning. Vi bruker utrolig mye ressurser på møter og reiser for å argumentere for at dette er en dårlig politikk.