Barn under 16 år, som er under offentlig omsorg, må ha skriftlig samtykke fra barnevernet for å få koronavaksine. Slike prosedyrer tar ofte lang tid.

NRK har snakket med ei fostermor i Bodø som ikke fikk signere på samtykkeskjemaet.

Hun sier det er en fortvilende situasjon.

– Vi har havnet i et digitalt mareritt. Dette er barn som har opplevd vonde ting, det er jo en grunn til at barnevernet har overtatt omsorgen.

De biologiske foreldrene beholder nemlig foreldreretten og er barnets økonomiske verge i de aller fleste av sakene.

Det til tross for at de selv har mistet omsorgen.

Ingen rettigheter

Fostermora i Bodø forteller om hvordan de havnet i en vanskelig situasjon under koronapandemien.

Da fosterbarnets skole startet med massevaksinering dukket nemlig utfordringene opp. Hun oppdaget at hun ikke hadde rettigheter til å gi ham den samme helsehjelpa som andre foreldre.

Fosterforeldre til barn under offentlig omsorg må ha skriftlig tillatelse fra barnevernet.

Først da kan de signere på samtykke til vaksine.

Fostermoren i Bodø sier hun og fosterbarnet møtte flere utfordringer da de forsøkte å ordne vaksinasjon. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Jeg ringte barnevernstjenesten, kommuneoverlegen, statsforvalter og lurte på hva jeg skulle gjøre. Da fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne signere.

Først to dager før det skulle være massevaksinering på skolen, fikk hun en ny beskjed. Barnevernet kunne likevel gi denne tillatelsen.

Men problemene sluttet ikke der.

– Bodø kommune forlangte at barnet ble registrert i helseboka, og da må jeg bruke min bank-id. Vi møtte de samme problemene igjen. Siden jeg ikke er barnets økonomiske verge er ikke barnet oppført på meg og min bank-id, forteller moren.

– Uansett hvordan man beveger seg i dette systemet, så stopper det oss.

Ren diskriminering av unge

Mens foreldre flest logger seg inn via helsenorge.no må fosterforeldre henvende seg til barnevernstjenesten og be om et skriftlig samtykke om at barnet kan få vaksinen.

– Saksgangen av papirfullmakter går ofte per brev. Dette fører til at barnet utsettes for unødig utsettelse av nødvendig helsehjelp – som koronavaksine.

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening Foto: Norsk Fosterhjemforening

Det sier generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas.

Hun mener dette er forskjellsbehandling.

– Dette er ren diskriminering av en gruppe barn og unge. Tenk hvor mye som en vanlig barnefamilie i dag løser med bank-ID i sine hverdagsliv. Tilganger til alt fra helsenorge.no til vipps, sier Granaas.

I tillegg stenges fosterbarn ute fra viktige digitale tjenester som elektronisk vaksinepass, skole-PC og stipend.

Årsaken er at de må ha bank-id, som barnevernet også må gi tillatelse til.

Problemet er at mange banker godtar ikke fullmakt fra barnevernet og da er man like langt.

– Vi opplever at mange barn i fosterhjem under 18 år har store problemer å få Bank ID, sier Granaas.

Kan gjelde mange

Det bor i underkant av 9000 barn i fosterhjem i Norge, ifølge Bufdir. Granaas mener vi glemmer denne gruppen når vi tilrettelegger for digitale offentlige tjenester. De blir gjenstand for en ytterligere belastning og «utenforskap» som mange allerede opplever i sine unge liv.

– Når det gjelder bank-ID så kreves det at personer med verge for barnet oppretter dette. Den fullmakten har hverken fosterforeldre eller barnevernstjenesten. Som regel er det foreldrene til barnet som har dette, forteller Granaas og legger til:

– Barnevernet kan søke om å få en midlertidig verge for barnet. Men dette er slik vi forstår det en arbeidskrevende prosess i en barnevernstjeneste som allerede har sprengt kapasitet. Kanskje blir det ikke prioritert.

– Hvem har ansvaret for at dette blir ordnet opp i, og sørger for at det blir mer sømløst også for denne gruppen?

– Slik vi forstår er det flere lovverk som spiller inn og må koordineres. Flere departement som må samspille. Samtidig som det må utvikles funksjonalitet til å ivareta dette i offentlige datasystemer, svarer Granaas.

– Det er i dag familieminister Ropstad som er øverste ansvarlig for at dette får fortgang og kommer på plass.

Kjell Ingolf Ropstad er barne- og familieminister, og har det koordinerende ansvaret for dette, mener fosterhjemsforeningen. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Stortingsrepresentant for SV, Mona Fagerås, har bedt barne- og familieministeren om å ordne opp i denne saken.

– Jeg har bedt Ropstad (BFD) om å se på denne saken og jeg håper han snarlig kommer tilbake med svar, sånn at vi får ordnet opp.

– Disse barna trenger ikke å føle mer utenforskap, de skal være en del av samfunnet, og føle seg som en del av alle de andre barna i Norge.

Stortingsrepresentant for SV Mona Fagerås

Barne- og familieministerens kontor svarer følgende på spørsmål om saken:

«Regjeringen har fått et skriftlig spørsmål fra Stortinget om dette, og vil svare Stortinget før vi svarer media.»

Utmattende kamp mot byråkratiet

I Bodø fikk fostermoren til slutt ordnet det slik at barnet fikk vaksine. Det tok lang tid og stor innsats, men hun har ikke mistet motet.

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg kan innrømme at dette digitale marerittet er ganske utmattende.

Hun frykter hennes fosterbarn kan se langt etter fotballkamp med lokale helter.

– Barnet bli veldig lei seg og syns dette er urettferdig. Nå frykter jeg at barnet utestenges fra viktige sosiale arenaer på grunn av manglende vaksinepass.

– Å gå på en Glimt-kamp kan jo ikke mitt barn fordi der forlanges det grønt vaksinepass. Han kan ta en hurtigtest før kampen på arenaen, men mange fosterbarn har alvorlige traumer. Da kan en slik test være veldig utfordrende.