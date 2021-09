Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Når du kommer til vaksinekontoret i Bodø møtes du av følgende advarsel:

«Kun Moderna i dag. OBS: Noen få land godtar IKKE vaksinepass med kombinasjon av to forskjellige vaksiner. Eks. USA og Storbritannia.»

Bent Høie sier du kan se bort fra denne advarselen.

– Det blir ikke kontrollert, sier han til NRK.

Snur i døra

NRK har tidligere omtalt at flere i Vågan vegrer seg fra å ta to ulike vaksinedoser. Grunnen er at de mener de må ha to av samme vaksinetype hvis de skal ut å reise.

Jørgen Bjørnstad, smittevernlege i Bodø kommune, sier de opplever det samme.

– Det er et par stykker per dag som snur i døra når de ser hva slags vaksine vi har.

Smittevernlege i Bodø kommune, Jørgen Bjørnstad. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Advarselen bodøværingene møter peker på at det kan bli vanskeligere å reise til USA og Storbritannia.

I forlengelsen har Bodø kommune forsøkt å legge til rette for folk som ønsker å få tilbud om en annen vaksine, kan komme tilbake en annen dag.

Bjørnstad i Bodø kommune sier de uansett anbefaler alle å ta den vaksinedosen de blir tilbudt. Ikke å vente på en annen type.

Så, hvis du ender opp med å bli kryssvaksinert, vil du slite med å komme deg inn i USA eller Storbritannia?

Alle land har egne regler

NRK har spurt Helsedirektoratet, som er ansvarlig for utskrift av sertifikatene, om advarslene flere kommuner går ut med.

De sier først og fremst at alle som skal reise til utlandet må sette seg inn i reglene til det landet de ønsker å reise til.

Helsedirektoratet sier det kun er den siste dosen som vises på koronasertifikatet.

På direkte spørsmål om innreise til Storbritannia og USA henviser de til landenes egne regler.

Det er kun andre dose som vises på vaksinepasset. Foto: Skjermdump

Godtar ikke kryssvaksinering

For innreise til Storbritannia er reglene noe sammensatt.

Innreise til England Ekspandér faktaboks Ved innreise til Storbritania må du først kartlegge om landet du kommer fra er kategorisert som rødt eller grønt. Norge er for øyeblikket grønt ifølge Storbritania. For grønne land gjelder følgende før innreise: Ta en covid-19-test. Den må være tatt innen de siste tre dagene før innreise.

Bestill og betal for en ny covid-19-test som skal tas etter ankomst.

Fyll ut et eget innreiseskjema. Det finnes her. For grønne land gjelder følgende etter innreise: Ta en ny covid-19-test innen dag to etter ankomst.

Du trenger ikke være i karantene med mindre resultatet er positivt.

Er du i England under to døgn må du uansett bestille og betale for en test innen to dager. Du trenger bare ta den om du er i England også på dag to.

Du kan ende opp med å måtte isolere deg hvis du får beskjed av testregimet i England at du har vært i kontakt med noen som har testet positivt for korona. Norge er i skrivende stund grønt. Om Norge skulle gå over til å bli rødt vil andre regler gjelde. Er landet rødt gjelder følgende regler (også hvis du er fullvaksinert) før innreise: Ta en covid-19-test. Den må være tatt innen tre dager før du reiser til England.

Bestille opphold på karantenehotell, inkludert to covid-19-tester.

Fyll ut innreiseskjema. Etter innreise gjelder følgende regler (også hvis du er fullvaksinert): Gjennomføre opphold hos karantenehotell, inkludert to tester.

Ingen av reglene ovenfor nevner kryssvaksinering. Men en guide publisert av britiske myndigheter understreker at du ikke er fullvaksinert med mindre du har to doser av samme produkt:

« ... hvis den første dosen din var Moderna, må den andre dosen også være Moderna.»

Men siden reglene for innreise til Storbritannia uansett er de samme om du er fullvaksinert eller ei – har ikke dette noen påvirkning.

For innreise til USA er reglene fortsatt ganske enkle. Regjeringen skriver følgende:

«Fra 13. mars 2020 har amerikanske myndigheter bestemt at alle som har vært i Norge eller øvrige deler av Schengen-området de siste 14 dagene vil bli nektet innreise til USA, med unntak for enkelte visumkategorier.»

Dette kan du lese mer om i denne pressemeldingen.

Slik kategoriserer USA faren for koronasmitte Ekspandér faktaboks USA kategoriserer covid-faren i andre land med fire nivåer: Level 4: COVID-19 Very High Unngå å reise til disse destinasjonene. Hvis du må reise hit, vær sikker på at du fullvaksinert før avreise. Level 3: COVID-19 High Vær sikker på at du fullvaksinert før avreise.Uvaksinerte bør unngå andre enn helt nødvendige reiser hit. Level 2: COVID-19 Moderate Vær sikker på at du fullvaksinert før avreise.Uvaksinerte som har økt risiko for alvorlige komplikasjoner etter covid-19-sykdom bør unngå annet enn helt nødvendige reiser hit. Level 1: COVID-19 Low Vær sikker på at du fullvaksinert før avreise. 1.september er Norge plassert i level 3.

Om USA åpner opp for innreise til og fra Norge kan det imidlertid bli viktig å ha to doser av samme produkt.

CDC, Center for Disease Control and prevention, skrev senest 26. august at vaksinene ikke er «utskiftbare». Altså at du skal ha to doser av samme for å være fullvaksinert.

Overlege Preben Aavitsland ved FHI er tydelig på hva han mener medisinskfaglig:

– Det er ikke noen medisinske grunner for å håndtere Pfizer + Moderna annerledes enn Pfizer + Pfizer eller Moderna + Moderna.

– Blir ikke kontrollert

Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H) peker på at kryssvaksineringa er grunnen til at vi nå har vaksinert en stor andel av befolkningen i Norge.

Han sier det ikke vil være en problemstilling å få godkjent innreise til andre land.

– Dette er land som selv blander vaksiner. Dette er regler som kommer til å bli endret. De blir ikke praktisert, sier Høie til NRK.

Bent Høie sier det ikke blir kontrollert hvilken vaksinekombinasjon du har. Foto: Marie Von Krogh / Aftenbladet

Han sier også at det vil være vanskelig for andre land å kontrollere hvilken vaksinekombinasjon eventuelle besøkende har fått.

– Vaksinesertifikatet opplyser bare om den siste dosen vaksine du har fått, sier Høie til NRK og legger til:

– Det blir ikke kontrollert.

Kan ikke sjekke din kombinasjon

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet gir Høie støtte i at det vil være vanskelig for andre land å kontrollere hvilken vaksinekombinasjon nordmenn har.

– Det er kun den siste hendelsen (vaksine eller gjennomgått sykdom) som vises på kontrollsiden.

De anbefaler at alle møter opp til vaksinetimen og tar den vaksinen man får tilbud om.

– Minst 15 EU-land bruker kryssvaksinering og Canada har kryssvaksinert i stor skala med de samme vaksinene som Norge.

– Vi er heller ikke kjent med at noen norske reisende har fått utfordringer på grunn av kryssvaksinering. De fleste land har klassifisert Norge som grønt eller lavrisikoland. Vi vil ikke endre vår praksis ved å vaksinere med både Pfizer og Moderna.

Kan ikke vite kombinasjonen

På nettsiden Re-open EU kan man søke opp reisereglene mellom landene i EU. Her vises også smittesituasjonen i landene.

– Tyskland godtar nå kryssvaksinerte med Pfizer og Moderna som fullvaksinerte for reiseformål. Det samme gjelder Frankrike.

– Bent Høie sier til NRK at Norge jobber med en internasjonal avtale om innreise med kryssvaksinering. Når skal det stå klart?

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Lise Åserud

– Vi er i dialog med EU og Storbritannia om dette.

– Det er QR-kode i alle vaksinepass. Viser denne mer enn det som vises for eieren?

– QR-koden viser navn, fødselsdato, land, testresultat, antall vaksinedoser, dato for vaksinering og hvilken vaksine og produsent på den siste dosen.

Innreiselandet kan derfor, på ingen måte, se hvilken kombinasjon av vaksiner du har.

I skrivende stund kommer du uansett ikke inn i USA – hverken som kryssvaksinert eller fullvaksinert på et produkt.

Og for Storbritannia er reglene de samme om du er vaksinert eller ei.

Advarslene hos norske vaksinestasjoner er imidlertid fortsatt til stede. Uten at de har nevneverdig betydning for de som planlegger å reise.