Dette skriver Paal Pedersen, statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til NRK:

Det vil alltid være vanskelig å beregne kommunenes eksakte utgifter til pandemihåndteringen, og departementet kjenner ikke alle forhold knyttet til Vågan kommunes økonomi.

Ser vi på driftsresultatene til Vågan kommune i 2019 og 2020, så hadde Vågan kommune et negativt netto driftsresultat i 2019 på 25,6 mill. kroner (-2,8 pst.). Kommunen skriver at det negative resultatet skyldes noe mindreinntekter enn forutsatt, samt at kostnadsveksten på enkeltområder innenfor oppvekst og inkludering og helse og omsorg ble høyere enn budsjettert. I 2020 hadde kommunen et negativt netto driftsresultat på 23,7 millioner kroner (-2,6 pst.).

Når en ser på de to største sektorene så viser regnskapet at kommunen nominelt har lavere utgifter innenfor (1) oppvekst og inkludering med cirka 6 prosent. mens for (2) helse og omsorg er det en økning på ca. 5 prosent nominelt. Samlet sett er netto driftsutgifter lavere for kommunen i 2020 enn i 2019. En del av forklaringen ligger i at pensjonspremiene ble litt lavere i 2020. Det er derfor ikke noe i kommunens egne regnskapstall fra driften som skulle tilsi at kommunen har blitt underkompensert.

Kommunens økte investeringer og låneopptak de siste par årene har ført til at utgifter til renter og avdrag har doblet seg fra 2019 til 2020. Dette alene utgjør en merutgift på nærmere 30 millioner kroner og utgjør 3,3 prosent av de samlende driftsinntektene. Til tross for dette ble altså netto driftsresultat litt bedre i 2020 enn i 2019.

Det er bred enighet om at kommunene under pandemihåndteringen er kompensert gjennom økte rammeoverføringer og redusert arbeidsgiveravgift, også kommunenes egen interesseorganisasjon KS deler denne vurderingen. I tillegg har kommunene nytt godt av lavere lønns- og prisvekst, som også må tas med i beregningen av kompensasjonen. For Vågan kommune vil dette utgjøre ca. 14 millioner kroner.

Det er uklart om Vågan har tatt hensyn lavere arbeidsgiveravgift og redusert lønns- og prisvekst, siden påstanden fra Vågan kommune om at kommunen har merutgifter/mindreinntekter på 38 millioner kroner er ikke spesifisert/dokumentert fra kommunens side.

Samtidig varierer hvor hardt kommunene er rammet av koronapandemien, og derfor er en stor del av kompensasjonen generelt gitt som skjønnsmidler. Fordelingen av skjønnsmidlene er basert på statsforvalternes kartlegging av merutgifter og mindreinntekter i de enkelte kommunene.

Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at kommunesektoren skal kompenseres for skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med pandemien. Arbeidsgruppens som KMD har nedsatt sammen med KS er fortsatt i arbeid og vil vurdere de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av pandemien for hele 2021. Dette vil vi komme tilbake til senere.