Fortviler over flytilbudet: – Det har gått fra tungvint til verre

Veronica Johannessen fra Sandnessjøen har merket seg at det er vanskeligere å komme seg til og fra Helgeland etter at nye flyruter trådte i kraft 1. april i fjor.

Rutene opereres av Widerøe på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Sønnen Emil (16) har cerebral parese og reiser jevnlig til og fra Trondheim og Bodø for behandling. På turene må han ha med seg to ledsagere.

– Det er spesielt returen fra Bodø som har blitt vanskelig for oss. I og med at det er færre avganger, er det ofte fullt på flyet. Du må bestille ganske lang tid i forveien for at du skal få plass til tre personer på samme tur, sier mor Veronica Johannessen.

Johannessen anslår at de har opp mot 15 reiser i året hvor de må fly «melkeruta», eller FOT-ruten (Forpliktelse til offentlige tjenesteyting), i helseærend for sønnen. Hurtigbåten er ikke et alternativ.

Widerøe skulle gjerne tilbudt de reisende på Helgeland et bedre tilbud, men sier de er avhengige av at departementet kommer på banen. Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Tungvint vil det alltid være, men på grunn av de nye rutene har situasjonen blitt verre enn tidligere, sier hun.

Slik er Widerøes avganger fra Helgeland i dag: Ekspandér faktaboks Fra Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen på ukedager: Tre daglige avganger til Trondheim

To daglige avganger til Bodø Fra Mo i Rana på ukedager: Fire daglige avganger til Trondheim

Tre daglige avganger til Bodø Kilde: Avinor

Langvarig misnøye med tilbudet

Ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug er svært lite fornøyd med tilbudet, spesielt til pasienter.

– Det som er kanskje mest utfordrende er helsereisende. Vi har reisende til både Tromsø og Bodø. De får flere hotellovernattinger og vanskeligheter med å komme seg til og fra, forklarer Langø.

Han sier de får svært mange tilbakemeldinger på at det nye flytilbudet, spesielt nordover, har blitt halvert.

– De nye flyrutene har gitt oss store utfordringer med å reise til og fra Helgeland og spesielt i forbindelse med jobb, sier han.

Kan ikke forsvare å opprette kommersiell rute

Kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll, sier at dersom de skal sette inn flere avganger til og fra Helgeland, må Samferdselsdepartementet værer villig til å endre sin bestilling. Ifølge Brandvoll er tilbudet i dag det som departementet har bestilt.

– Vi vil gjøre så godt vi kan, men sånn som det ser ut nå er vi litt låst og avhengige av at departementet kommer på banen om vi skal klare å fly mer nordover, sier kommunikasjonsdirektør i Widerøe, Silje Brandvoll til NRK.

Silje Brandvoll forstår godt misnøyen blant passasjerene, men sier de er låst og avhengige av at departementet kommer på banen om noe skal endres. Foto: Ola Helness / NRK

Hun sier at dette er anbudsruter fordi passasjergrunnlaget ikke er stort nok til å fly kommersielt.

– Dessverre er det ikke mange nok som ønsker å fly til og fra Helgeland med Widerøe. Vi skulle gjerne hatt et bedre produkt nordover og vi er enige i at dette ikke er optimalt, sier hun.