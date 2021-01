Stor interesse for feriehus i Norge – tror nordmenn har gitt opp håp om utenlandsferie

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Skal man leie feriehus i vinterferien og påsken burde man begynne å sjekke hva som er ledig så fort som mulig, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise.

Ifølge statistikk hos Finn reise er det tydelig at man allerede nå ser at folk ser for seg Norgesferie både til vinterferien, påsken og sommeren.

Terje Berge, kommersiell direktør Finn reise. Foto: Finn Reise

– Det er rett og slett helt vilt med søk på feriehus nå for tiden.

Typiske sommerdestinasjoner som Hvaler, Kragerø og Arendal har enorme søkertall.

Sistnevnte har en vekst på over 350 prosent sammenlignet med i fjor.

Mange ble nok skuffet da helseminister Bent Høie tirsdag gikk ut og sa at det er usikkert om man når målet om å ha vaksinert store deler av den voksne befolkningen til sommeren.

At nordmenn begynner å miste håpet for utenlandsferie til sommeren, ser man også igjen hos Finn reise.

– Vi ser såpass mange søk på sommeren at man kan begynne å spekulere litt i om nordmenn allerede nå ser for seg sommerferien i Norge, sier Berge.

Nordmenn forbereder seg på både vinter, påske og sommerferie. Terje Berge i Finn reise anbefaler folk å sjekke mulighetene før det blir fullbooket. Foto: Erik Johansen / NTB

Det er også stort trykk på vinterdestinasjonene.

Hemsedal ligger på andreplass på listen over søkeord brukere av Finn reise har søkt på.

Sammenlignet med samme uke i fjor, har tettstedet en vekst på 124 prosent.

– Den eneste grønne vertikalen vi har er på feriehus, alt annet er i rødt. Absolutt alt, sier Berge.

Tror på et enda mer attraktivt Norge fremover

På campingplassen i Svenningdal i Grane satser de nå på helårsturismen.

Daglig leder Tore Svartvatn bygger nå ut og satser på å få inn folk hele året. Han forventer en god turistsesong.

– Jeg tror vi har hatt bunnen for lengst. Signalene er at veldig mange nordmenn kommer til å feriere i Norge fremover, sier Svartvatn.

Her på Svenningdal camping i Grane investerer nå Tore Svartvatn mye penger for å bygge ut og kunne drive helårsturisme. Foto: Frank Nygård / NRK

– Men tror du ikke folk lengter tilbake til Syden når tida er inne?

– Jo, men jeg tror Norge blir et enda mer attraktivt reisemål enn det har vært. Vi har nordlysturister og mange andre. Ofte må vi avvise fordi vi har for liten plass.

Stor økning i antall bookinger

Etter de siste restriksjonene fra regjeringen kom falt etterspørselen på søk og trafikk umiddelbart på alt som har med utlandet å gjøre, ifølge Berge i Finn Reise.

Dette merkes også hos Novasol AS. De formidler privateide feriehus i 19 land i Europa. I Norge har de rundt 1700 ferieboliger til utleie.

Deres tall kan bekrefte inntrykket av at nordmenn forbereder seg på Norgesferie.

De siste syv dagene har de hatt 50 prosent økning i antall bookinger i Norge, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Det er booking til vinterferien og påsken. Faktisk er det også langt større etterspørsel på reiser med ankomst i juni og juli, sier daglig leder Pia Buen.

Pia Buen, daglig leder Novasol AS. Foto: Novasol

Typisk er Danmark den foretrukne destinasjonen for nordmenn når de skal leie feriehus, men den interessen er laber nå.

– Nordmenn booker sommerferien hjemme for øyeblikket, forteller Buen.

Jevn vekst for utenlandsreiser

Selv om Norgesferie ser ut til å være populært fremover, har ikke alle nordmenn slått fra seg tanken om et opphold i utlandet helt.

Kommunikasjonsansvarlig i Tui, Nora Aspengren, ser at folk er optimistiske og at det er en vekst i bestillinger. Samtidig påvirkes salget av både nedstenging og smitte.

Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI. Foto: TUI

– Vi har positive salgstall jevnt over, men det er selvfølgelig små tall sammenlignet med et vanlig år, sier hun.

Mange ser ut til å ville sikre seg utenlandsferie neste vinter, samtidig som noen ønsker å reise allerede til sommeren.

Destinasjonene er de kjente og kjære.

– For sommeren er Hellas en soleklar favoritt, men om vinteren står Gran Canaria for 80 % av bookingene, opplyser Aspengren.