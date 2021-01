Fykantrappa i Meløy kommune i Nordland har blitt Instagram-hit og var sommeren 2019 det mest populære søkeordet på Visit Norways søkemotor for Nord-Norge.

Men i fjor sommer kom nyheten om at den gamle industritrappa i Glomfjord sto i fare for å bli stengt for fri ferdsel for all framtid.

En nedslående tilstandsrapport gjorde at Statkraft, som er eier av trappa, ikke lenger turte å la folk gå de 1129 bratte trappetrinnene opp til Glomfjellet.

Trappa, som sto ferdig i 1919, ble bygget av rallare som en snarvei opp på fjellet i forbindelse med kraftutbyggingen i Glomfjord. Men i løpet av 100 år har trappa sakte, men sikkert forfalt.

– Ikke en lett avgjørelse

Kraftverksjef Fred-Inge Kristensen i Statkraft har gjennom høsten ledet arbeidet for å kartlegge trappas tilstand. Det er blant annet levert to rapporter, en fra Cowi og en geolograpport.

Fred-Inge Kristensen, kraftsjef i Statkraft. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Begge rapportene foreslår en rekke tiltak for å øke sikkerheten, men Statkraft konkluderer med at tiltakene bare vil begrense sannsynligheten for at det vil skje ulykker.

– Vi er opptatt av sikkerheten, og når vi ikke kan garantere for den, så er vi nødt til å stenge trappa. Vi er ikke villige til å ta risikoen, sier kraftverksjef Kristensen til NRK.

– Det er ikke en lett avgjørelse å ta, men vi synes det er den rette. Selv om jeg har dårlig samvittighet, har jeg litt god samvittighet også.

Bevaringsverdig

NRK har tidligere skrevet at det er funnet råte og fukt, tretthetsbrudd i metall og metallbolter som var satt inn for å holde på plass trappa. I tillegg er det store steinblokker som henger løse like over trappa.

Og med tanke på at trappa har status som bevaringsverdig, er det ikke helt enkelt å bare rive den og bygge en ny heller.

– Vi kan bytte ut del for del og forsterke trappa. Poenget er at den skal se lik ut og ha samme funksjon. Vi kan ikke sette opp nye rekkverk og sånt. Dermed er det ikke helt enkelt å gjøre trappa trygg.

– Voldsomt lokalt engasjement

Kristensen er klar over hva slags betydning Fykantrappa har for Meløy-samfunnet.

– Vi forstår og har fått mange signaler om at trappa har stor kulturhistorisk verdi i lokalsamfunnet. Det har vært et voldsomt lokalt engasjement, og dette er utrolig synd for lokalbefolkningen i Meløy.

Derfor har Statkraft gått i dialog med Turistforeningen og kommunen for å finne ut hvordan de også i fremtiden kan sørge for best mulig tilgang til fjellet.

Med tiden har trappa også fått et publikum utenfor Meløy. Fykantrappa har blitt en stor Instagram-hit.

– Bruken har økt vanvittig med sosiale medier. I 2019 ble det estimert at 15.000 personer hadde slitt seg opp til toppen, sier Kristensen.

Men for alle dem som ikke rakk å prøve trappa, er det altså nå for sent – for all fremtid.

– Et trekkplaster for kommunen

– Det er veldig trist. I reiselivet, som vi har satset mye på, ble dette et trekkplaster for kommunen, sier ordfører Sigurd Stormo (Ap).

Han forstår godt Statkrafts vurderinger.

Spørsmålet nå er hva som skal skje videre med trappa.

– Nå må vi bruke tiden for å finne ut hvordan vi kan ta vare på trappa. Den er et veldig viktig kulturminne i Meløy, men også nasjonalt for historien om kraftutbyggingen.

Fred-Inge Kristensen sier det er to alternativer.

– Det ene er å la den råtne på rot, men det høres jo forferdelig ut. Det andre er å sette trappa i stand slik at den ikke detter ned, og at vi på den måten bevarer den for ettertiden.