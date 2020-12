Her dekker de vegger og tak med solcellepanel: – Skal bli så miljøvennlig som mulig

De siste årene har reiselivsnæringen vokst både i Norge og globalt.

Mer reising har også ført til mer utslipp og press på naturen.

Bare i Norge har utslipp knyttet til reiseliv økt med 31,4 prosent på seks år, ifølge en rapport som kom ut i fjor.

Men så kom som kjent korona og det meste stoppet opp.

Det har likevel gått bra for flere reiselivsaktører i sommer. De som kan, bruker nå lavsesongen og den ufrivillige koronapausen til å utvide og oppgradere sine anlegg.

Blant dem er designhotellet Manshausen i Steigen.

Hatt en veldig god sesong

Øya og stedet med samme navn eies av polfarer Børge Ousland.

Nylig ble tak og vegger på flere bygg dekket av solcellepaneler.

Effekten av det vet de ikke riktig ennå, siden det er mørketid.

I disse få timene med dagslys, jobber Sebastian Gjølstad med å utvide turistanlegget. Han er prosjektleder, tømrer og altmuligmann, og har vært på øya i flere sesonger.

Sebastian Gjølstad; prosjektleder på Manshausen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Visjonen er å gjøre dette så miljøvennlig som mulig. Det tar tid og koster penger, men det hjelper mye å kunne produsere en del strøm selv via solcellepanelene. I tillegg til at vi vil skaffe mer og mer mat selv, som kortreist fisk, kjøtt og grønnsaker, sier han.

Grunnen til at de kan gjøre dette nå, er at de har hatt en svært bra sesong. Men Gjølstad tror ikke det bare skyldes pandemien.

– Det handler også om at tilbudet har blitt bedre og at vi er blitt bedre kjent, sier han.

Totalt har de investert over 600.000 kroner på solcellepanelene, informerer Ousland.

Restaurantbygget har fått solcellepaneler på vegger og tak. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Ikke de eneste

Men den lille øya er ikke de eneste som gjør tiltak for å bli mer bærekraftig.

I forrige uke stemte et enstemmig formannskap i Flakstad i Lofoten nei til å støtte cruisenæringa med 30.000 kroner, skriver Lofotposten. Nettopp på grunn av næringas store forurensning.

For antall besøk til norske havner har hatt en voldsom vekst de siste årene, med tilhørende økte CO₂-utslipp.

Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, sier at de i 2021 skal levere en nasjonal reiselivsstrategi.

Her kommer miljøaspektet til å veie tungt.

– Det er mye vi ennå ikke vet om hva som blir den endelige strategien for norsk reiseliv. Men at bærekraft vil ligge som en bærebjelke gjennom strategien er helt naturlig, sier hun.

Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm. Foto: Margunn Sundfjord / NPK

– Bør være inspirasjon

Bratland Holm sier at de er positive til alle tiltak som kan bidra til et mer bærekraftig reiseliv.

– Det Manshausen gjør er et klassisk bærekraftstiltak. Det bør være til inspirasjon for andre som ser muligheten til å gjøre det samme!

Det gjelder spesielt nå under koronapandemien. Innovasjon Norge har flere verktøy for å sjekke om reisemål har det som kreves for å være miljøvennlig og bærekraftig.

– Nå er vi særlig opptatte av at de som er sterkt berørt av covid-19 vurderer mulighetene til både å miljøsertifisere bedriften sin. Det kan de også få hjelp til gjennom omstillingspakkene fra Regjeringen, sier hun.

I Norge er Lofoten og Hvaler de turistområdene som tar best vare på naturen sin.

Prosjektet «De grønne øyene» er turistnæringens visjon i Lofoten for fremtidens turisme. De har et mål om nullutslipp i 2030 – om knappe ti år.

Selv om flere er kritiske til det, rett og slett fordi turistene kommer til å fly inn, er det disse mange små og store stegene som gjør den viktige forskjellen.

Og det er akkurat transporten som er den største utfordringen, sier daglig leder i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen.

Reiselivssjef i Destination Lofoten, Line Renate Samuelsen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Å bygge solcellepanel kan være lurt for enkeltbedrifter. Men slik vi ser det, er det transporten som er den største utfordringen for turistnæringa som helhet.

Her ser Lofotrådet på løsninger om å elektrifisere leiebiler, busser og båter.

– I tillegg handler bærekraft ikke bare om miljø. Men også om sosial og kulturell bærekraft, sier hun.