Følg Haugesund–Bodø/Glimt her

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter å ha spilt to kamper på rad mot Start–en i Eliteserien og en i cupen–er Bodø/Glimt i kveld på Haugesund stadion i et nytt oppgjør mot FK Haugesund i Eliteseriens 24. runde. Da lagene møttes i april var det Haugesund som tok med seg tre poeng hjem fra Aspmyra.

FKH tapte i forrige runde 1–2 mot Kristiansund, mens Bodø/Glimt fikk samme resultat og tap hjemme mot Start.

Glimt tapte også 1–2 på Sør Arena i Kristiansand onsdag, og røk dermed ut av cupen, mens Start gikk videre.

Disse starter for Bodø/Glimt i kveld:

Ricardo Friedrich

José Isidoro, Martin Bjørnbak, Marius Lode, Fredrik André Bjørkan

Patrick Berg, José Àngel, Vegard Leikvoll Moberg

Philip Zinckernagel, Kristian Fardal Opseth, Amor Layouni

Haugesund melder at Frederik Gytkjær endelig er tilbake etter et lengre skadeopphold. Han er i dag en av de elleve som starter for FKH.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

På Haugalandet skriver hjemmelaget at de er klare for å ta imot de helgule fra nord:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.