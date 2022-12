Omtrent halvparten av oss svarer ikke ukjente anrop: – Det er så mye svindel

Svarer du telefonen når du blir ringt av et ukjent nummer?

Det gjør ikke Una Sandvik.

– Jeg tenker at hvis noen vil snakke med meg og jeg ikke svarer, så kan de sende en melding i stedet.

Sandvik er ikke alene.

Hun er en av 512 som svarte på en uhøytidelig spørreundersøkelse på Facebook. Av disse svarte halvparten at de ikke svarer telefonen når de blir ringt av et ukjent nummer.

Bare 9 prosent svarte «ja», resten svarte «av og til».

Svarer du telefonen når du blir ringt av et ukjent nummer? Ja Nei Av og til Vis resultat

Smartere telefonsvindel

Sandvik forteller at da hun var yngre ble hun lært til å ikke svare telefonen hvis hun ble ringt av noen hun ikke kjente.

– Nå som jeg har blitt eldre har jeg blitt enda mer bevisst på det. Det er så mye mer svindel og selgere enn før.

Forsøk på svindel fra kriminelle aktører har økt over flere år, og de kriminelle har tilpasset svindelmetodene og blitt smartere.

Det forteller Thorbjørn Busch, sikkerhetsekspert i Telenor.

– Mitt inntrykk er at nordmenn i løpet av de siste årene har mistet tilliten til utenlandske anrop. På grunn av økt skepsis og bedre sikkerhetsfunksjoner, har de kriminelle gått mer over til å spoofe norske numre, som nordmenn har mer tillit til.

Spoofing er en teknikk som gjør at de kriminelle kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer, selv om de ringer deg fra utlandet.

Telenor har utviklet et spoofing-filter som ved hjelp av nettverksdata kan finne ut om nummeret du blir ringt fra, faktisk befinner seg i Norge eller ikke.

– Hvis nummeret ringer fra utlandet men kunden befinner seg i Norge, sender vi anropet gjennom som et skjult nummer, sier Busch.

– Da slipper nummereieren å få nummeret misbrukt, og den som blir ringt til blir mer skeptisk fordi anropet er skjult.

Fra januar til og med november i år, har Telenors spoofing-filter og systemer stanset cirka 28 millioner uønskede anrop.

Sliter med å få tak i folk

SSB er et statistikkbyrå som i stor grad bygges på spørreundersøkelser.

De fører ingen statistikk som kan fortelle oss om det er flere enn før som lar være å svare når ukjente numre ringer, men seniorrådgiver Aina Holmøy mener at det kan være tilfellet.

Hun tror en av grunnene til at det er vanskeligere å få svar på telefonen, er at spesielt unge voksne ikke svarer på ukjente numre.

– Vi har registrert at det har blitt vanskeligere å få tak i folk når vi ringer. Spesielt sliter vi med å få tak i de som er yngre enn 35 år.

Når SSB ikke får svar på anropet, sender de en melding hvor det står hvem det er som har forsøkt å ta kontakt, slik at folk forstår at det er SSB.

Ellen Scheen, kommunikasjonssjef i Telia forteller at handlingsmønsteret rundt kommunikasjon har endret seg, og at mange ikke svarer anrop fra ukjente.

– Det er stor sannsynlighet for at vi har en høyere svarprosent nå, enn det vi ville hatt uten å sende en SMS i forkant.

Tror det vil bli enda vanligere å ikke svare

Mads Gåsemyr, administrerende direktør i Opplysningen 1881 tror nordmenn beskytter seg selv mer enn de gjorde før.

– Vi opplever at det har blitt «normen» og at det er helt vanlig å ikke svare direkte når det ringer fra et ukjent nummer.

Han viser til en undersøkelse nummeropplysningen gjennomførte i 2020.

Her svarte 50 prosent at det er litt, ganske, eller svært usannsynlig at de svarer på et ukjent anrop.

– Denne tendensen mener vi bare forsterkes fremover, sier Gåsemyr.