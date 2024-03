Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Maria Boltshauser fødte sin datter utenfor Narvesen på Nordlandssykehuset, bare 12 minutter etter at de forlot hjemmet.

Legen Maria Boltshauser, som til vanlig jobber på Nordlandssykehuset, fikk sitt andre barn natt til mandag.

– Det ble jo en veldig dramatisk opplevelse, men en fin opplevelse også, sier Maria Boltshauser til NRK.

Både sønnen på tre og samboeren hadde 40 i feber da «gulljenta» plutselig fant ut at det var på tide å komme til verden tre uker for tidlig.

– Konfirmasjonstalen er allerede skrevet, sier Maria og ler.

Besteforeldre til unnsetning

Med tre uker til termin startet søndagen som en hvilken som helst annen søndag.

Hvis du ser bort ifra at Maria var høygravid, og at både den tre år gamle sønnen og samboeren lå langflat med influensa.

Her sover «gulljenta» som hadde det så travelt da hun kom til verden søndag 3. mars. Foto: Privat

Utover dagen begynte Maria å få antydninger til kynnere.

– Det var ikke regelmessig, og det opplevdes ikke så intenst, forteller Maria og sier hun ringte til føden for å dobbeltsjekke.

De ble enige om å vente, og Maria tok det med ro på hjemmebane. Da dag ble til kveld, og kveld ble til natt, ante Maria likevel at den lille kanskje hadde andre planer.

Hun skjønte at det var greit å få organisert med barnepass på grunn av minstemann i huset.

– Det var litt dramatisk fordi både samboeren og sønnen min var syke. Heldigvis var foreldrene mine vaksinerte og kunne stille opp.

En stolt storebror hilser på lillesøster på fødeavdelingen ved Nordlandssykehuset. Foto: privat / NRK

Kvart på to, natt til mandag, kom morfar og morfar til unnsetning for å passe på treåringen.

Da barnepass var på plass, gikk ting plutselig veldig raskt.

– Jeg vet ikke om det handler om at jeg slappet av, men plutselig utviklet riene seg og ble mer intense. De kom med fem minutters mellomrom.

Da var det egentlig å få på seg jakken, ta med fødebagen og kjøre inn til Nordlandssykehuset.

Hun forteller at samboeren hentet frem noen ekstra gir, både på seg selv og i bilen, sier hun og ler.

Vannet gikk i bilen

Det var på hengende håret at paret kom seg til sykehuset.

– Akkurat da vi parkerte kom første pressrie og vannet gikk i bilen. Jeg klarte ikke å holde igjen.

Mens fødselen var i gang, fikk samboeren hjulpet Boltshauser ut av bilen og båret henne inn på sykehuset.

En jordmor var også kommet til.

– Da vi hadde kommet oss inn til den varme delen rett innenfor skyvedørene og rett utenfor Narvesen, skjønte jeg at jeg ikke kom lenger. Da sto hodet i fødestilling.

Da var det bare å presse og følge naturens gang.

Det tok 12 minutter fra paret kjørte hjemmefra til babyen var ute. Selve fødselen varte bare noen minutter.

– Jeg trengte at noen fortalte meg akkurat hva jeg skulle gjøre, og hvordan. Det formidlet de på en veldig god måte. Det føltes utrolig trygt, sier hun.

Og legger til:

– Jeg kunne ikke født en bedre plass enn akkurat der jeg var, altså i resepsjonen.

Følte seg trygg

I ettertid er Maria er glad for at fødselen skjedde om kvelden, med kun resepsjonisten som publikum.

– Vi kaller henne bare gulljenta, som kom ut som en gullmedalje, sier Maria Boltshauser. Natt til mandag fødte hun sitt andre barn, i resepsjonen til Nordlandssykehuset Bodø. Foto: privat

– Hadde det vært på dagtid tror jeg det hadde vært en annen opplevelse. Da tror jeg at jeg hadde gjort det jeg kunne for å holde igjen eller føde i bilen, bare for å skåne meg selv litt.

Maria Boltshauser forteller at hun aldri rakk å føle på verken redsel eller utrygghet.

– Jeg følte meg helt trygg. Rutinerte jordmødre, barnepleiere og med hjelp fra både far og resepsjonisten ble opplevelsen kun positiv. Alle var veldig profesjonelle, og jobbet utrolig bra i en akuttsituasjon.

Nå skal hun og familien kose seg med det nye tilskuddet.

– Vi kaller henne bare «gulljenta», som kom ut som en gullmedalje.