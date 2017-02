Flytter ti statlige arbeidsplasser til Bodø

– Dette er et ledd i Regjeringens politikk med å spre statlige arbeidsplasser i hele landet. Samtidig kan flyttingen både bidra til å tydeliggjøre museumsoppgavene og styrke Kulturrådets virksomhet som helhet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

– Bodø er en betydelig by med 50 000 innbyggere, et rikt kulturliv og et sterkt museumsfaglig miljø, som vil bidra til å sikre nødvendig kompetanse også på sikt, fortsetter hun.

I april inngikk regjeringspartiene og Venstre en hestehandel der en ny plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo inngikk. Planen skal legges fram for Stortinget i februar.

Sist gang det skjedde ble det bråk.

«Umenneskelig» var ordet ansatte brukte da Bondevik II-regjeringen gjennomførte en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo til distriktene.

Ifølge Bergens Tidene var verken Høyre eller Frp særlig interessert i forslaget, men Venstre fikk gjennomslag da de løftet spørsmålet inn i forhandlingene om det nye inntektssystemet.