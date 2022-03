I natt ble det klart at alle de fire som var om bord i det amerikanske militærflyet som styrtet i Beiarn fredag, er bekreftet omkommet.

Det var en nødpeiler på Sea King-helikopteret som slo ut over Beiarn, og som gjorde at flyet ble funnet.

Mannskapet på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen MV-22B Osprey. Flyet tilhører US Marines og deltok i militærøvelsen Cold Response. Det skulle etter planen ha landet like før klokken 18 fredag.

Flyet ble meldt savnet klokken 18.26 da det ikke landet som planlagt.

Ørjan Kristiansen, som leder for Beiarn Røde Kors og Hjelpekorset var først på stedet.

– Vi fikk alle beskjed rett før klokka ni i går kveld om at det var mistanke om at et fly hadde gått ned i dette området. Men egentlig et litt annet område enn det viste seg å være.

Det savnede amerikanske militærflyet som natt til lørdag ble funnet havarert i Gråtådalen i Beiarn i Nordland. Foto: Ørjan Kristensen / Beiarn Røde Kors

Cirka 10 personer møtte opp på kort varsel for å videre være klar til å hjelpe politiet eller dra ut.

– Når vi startet med å dra ut, fikk vi melding fra politiet om at vi skulle begynne å kjøre spor opp til der Sea Kingen hadde funnet vrakrester.

Mannskapet hadde kartlagt en rute som var trygg og naturlig å kjøre.

– Vi kjørte spor og sporet det på GPS-en, slik at vi hadde et godt utgangspunkt når politiet kom.

Etter dette gikk det i ett utover natten, forteller Kristiansen.

– Rundt midnatt var vi tilbake for å hente politiet. Vi transporterte dem på vår scooter, og en politimann som kjørte egen politiscooter inn til området.

Kraftige vindkast

Kristensen forteller om kraftige vindkast med styrke på opp mot 30 sekundmeter.

– Det tok seg kraftig opp fra 23-tida, og vindkastene var kraftige. Det var snø, vind og fokk på fjellet. Sikten var på en meter. Jeg vil tro at var oppe i 30 m/s i kastene. Det er ikke værende i de verste områdene.

Ovenfor skogsgrensa var det snø og fokk og vind. Nedenfor skogsgrensa gikk det et temperaturskille, og det var det skvett og regn.

– Vi er kjent i området, og det har mye å si. Og vi øver i dette området. Vi hadde utstyret og var klar.

– Krevende aksjon

Det var fredag, og er fremdeles lørdag, svært dårlig vær i området der flyet gikk ned, med mye vind og nedbør og stor snøskredfare.

Geir Heggmo har regionalt fagansvar for Statens naturoppsyn, og er bosatt i Beiarn. Han bisto både politiet og Røde Kors i redningsaksjonen med å kartlegge vær- og løypeforholdene.

– Værforholdene var veldig dårlig i går. Og det er fortsatt dårlige værforhold på grunn av nedbør. Det er langt over det som er «vanlig» dårlig vær i fjellet, forteller Heggmo.

Uværet gjør det umulig å frakte de omkomne ut.

Men uværet var ikke kommet for full styrke på det tidspunktet flyet ble savnet.

– Så det var ved et senere tidspunkt at været tok seg opp. Det var en veldig krevende aksjon, både for politiet og Røde Kors.

Årsaken ukjent

Det er foreløpig ikke kjent hva årsaken til ulykken var, eller om været var en medvirkende årsak.

Ørjan Kristensen i Røde Kors vil ikke kommentere hva som møtte han på selve skadestedet.

– Det er det politiet og forsvaret som må kommentere. Vi er blitt bedt om å bistå politiet om å komme videre inn, det er det siste vi vet.

Klokka 21.17 ble det gjort funn på bakken i Gråtådalen i Beiarn, opplyser Forsvaret. Foto: Ørjan Kristensen / Beiarn Røde Kors

Deltok på Cold Response

Mannskap på fire var ute på treningsoppdrag i flyet av typen MV-22B Osprey. Flyet tilhører US Marines, og deltok i Nato-militærøvelsen Cold Response. Det skulle etter planen ha landet like før klokken 18 fredag. Flyet ble meldt savnet klokken 18.26 etter at det ikke landet som planlagt.

Flyet hadde kurs for Bodø da det forsvant, og siste kjente posisjon var fra Saltfjellet.