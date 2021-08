– Alle piloter vet hva et sammenstøt med en drone innebærer av risiko, sier Odd Thomassen, pilot og sikkerhetskoordinator for flyginger i Widerøe.

Mandag var et Widerøe-fly med 41 personer om bord på vei fra Bodø til Stokmarknes, før flyet skulle videre til Tromsø. Over turperlen Mjelle like utenfor Bodø observerte pilotene noe uvanlig.

I meldingen som ble registrert hos Widerøe mandag står det:

«Observed a drone on our right side about 200 feet below us when climbing through 4.500 feet. Reported ATC. Also called the police after landing TOS»

Omregnet til meter betyr det at dronen kun var 60 meter fra flyet i over 1.371 meters høyde.

– Styrmannen så dette best. Han er helt sikker på at det var en drone. De trodde først det var en fugl, men da de kom nærmere sier de at den blinket, sier Thomassen.

ØNSKER SAMARBEID: – Droner i nærheten av fly betrakter vi som meget alvorlig. Vi håper flere samfunnsaktører kan bidra til å bekjempe dette som en flyrisiko, sier Odd Thomasen i Widerøe. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Reglene for flyging med drone er tydelige:

Det er ikke lov til å fly drone høyere enn 120 meter, hvis ikke du har særskilt tillatelse.

Det er ikke lov til å fly mindre enn fem kilometer fra nærmeste flyplass.

– I dette tilfellet har droneføreren brutt både høydekravet og kravet om ikke å fly i nærheten av flyplass, sier Geir Håland, assisterende stabssjef i Nordland politidistrikt.

De ser svært alvorlig på hendelsen.

– En slik episode kan få svært alvorlige konsekvenser. I verste fall kan det sette liv og helse i fare, sier Håland.

BER FOLK SETTE SEG INN I REGELVERKET: Geir Håland i politiet i Nordland oppfordrer alle som skal fly drone om å sette seg inn i regelverket. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Odd Thomassen i Widerøe forklarer hva som kan skje:

– Dronen kan treffe en motor. Det aktuelle flyet har flere motorer, men potensialet er likevel at en kollisjon kan føre til en ulykke der menneskeliv kan gå tapt, sier han.

Anders Martinsen er daglig leder i dronebransjens interesseorganisasjon i Norge (UAS Norway). Han synes observasjonen er overraskende.

Droner skal ikke kunne fly så høyt

– Det er ingen grunn til å betvile observasjonene som er gjort her. Men det er høyst uvanlig. Normale droner kan ikke fly så høyt, sier Martinsen.

Han forteller at dronenes programvare har begrensninger for å fly i den høyden. I tillegg kan det være begrensninger i batterikapasiteten som gjør det vanskelig å fly så høyt.

– Det kan jo være noen som har justert programvaren på dronen. Det kan selvfølgelig også være en dronepilot som har flydd ut fra et fjell i nærheten, sier han.

Nærmeste fjell i området ruver drøyt 700 meter over havet.

Martinsen mener videre det er viktig å prøve å få klarhet i om det kan være snakk om droner med militære interesser.

TAR DET PÅ ALVOR: Anders Martinsen i dronebransjens interesseorganisasjon i Norge sier at de tar flysikkerhet på høyeste alvor. Foto: Privat

– Hendelsen skjer jo innenfor et område med historikk på observasjoner av droner i forbindelse med militære anlegg og interesser som man ønsker skjermet. Det må utelukkes i denne sammenhengen, sier han.

Men saken virker foreløpig vanskelig å oppklare for politiet.

Vanskelig å oppklare

De sendte nemlig en patrulje til det aktuelle området på mandag, uten å finne ut av hvem som hadde flydd dronen.

Ifølge stabssjef i politiet Geir Håland vil ikke politiet følge opp saken videre.

– Men vi håper at dem som står bak flygingen på mandag kan melde seg til oss.

Også Odd Thomassen i Widerøe håper på en oppklaring på saken.

– Etter alle solemerker ligger det ikke intensjon om å gjøre skade bak dette. Men det er viktig å få klarhet i hva som ligger bak. Vi er veldig i stuss rundt hva som er årsaken til at en drone skulle fly i denne høyden, sier han.

Heldigvis er det ikke ofte at piloter i norsk luftrom opplever slike hendelser.

– En økning internasjonalt

– Noe få ganger i året opplever vi droner som er nærmere flyene enn det vi synes er bra. Men på verdensbasis er det et økende problem for flysikkerheten, sier Odd Thomassen.

Anders Martinsen i UAS Norway sier antallet uheldige hendelser med drone har gått ned de siste årene, til tross for at rundt 400.000 nordmenn oppgir at de eier en drone.

Tall fra Luftfartstilsynet tyder heller ikke på en økning i dronehendelser i norsk luftrom.

Likevel jobber Martinsen og UAS Norway for en nullvisjon når det kommer til uønskede hendelser som involverer droner.

– Det er alltid alvorlig hvis droner er med på å true flysikkerheten. Derfor er vi opptatt av at vi får på plass nye regler som blant annet sier at det ikke skal være mulig å fly anonymt, sier han.