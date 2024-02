I Brønnøy førte glatte forhold til at en brøytebil havnet drøye 15 meter utfor veien i Velfjord lørdag formiddag.

– Brøytebilen ligger et godt stykke fra veien inne i skogen. Brannvesenet har vært på stedet og sier at kjøretøyet er totalhavarert, sier trafikkoperatør Fredrik Nyland til NRK.

– Det har vært litt krefter i sving her, påpeker han.

Alt gikk heldigvis bra med brøytebilsjåføren.

– Brøytebilen er berget og sjåføren ble sendt til legevakt for sjekk.

Foto: JAN O. NIELSEN

Politiet oppretter sak på forholdet og føreren vil bli avhørt. Det er ikke mistanke om promille eller rus, opplyser operasjonsleder Yngvar Fredriksen til NRK.

Nyland sier at brøytingen i området pågår som normalt selv med en maskin i manko.

– Kommunen har reservemaskiner og er godt rustet for hendelser som dette.

Det er ikke bare sør i Helgeland at været skaper trøbbel. Ifølge Lofotposten var det tre utforkjøringer på ti minutter i Lofoten tidligere lørdag.

I Lofoten er også to veier stengt på grunn av fare for snøskred. En av dem blir stengt over natta.

– Av de to veiene som fortsatt er stengt, så ser det ut som at fylkesvei 7594 blir stengt til i morgen, mens fylkesvei 7600 i Flakstad trolig åpner i løpet av dagen, sier Nyland.

– I går hadde vi mye snøvær men det har roet seg i dag, tilføyer han.