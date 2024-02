Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Snøfall, vind og snøskredfare fører til vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge, spesielt i Lofoten.

Trond Kroken står fast ved Sundklakkbrua på grunn av et ras og advarer andre mot å kjøre.

Vegtrafikksentralen i Nord-Norge advarer om at været vil fortsette utover formiddagen og oppfordrer folk til å holde seg i ro.

Det er mange stengte veier på grunn av uvær og skred, og farevarselet gjelder til rundt klokken 12.

I morgentimene fredag har det haglet inn med meldinger om ras:

Fylkesvei 7600 Hestneset i Flakstad.

Fylkesvei 7730 Sennesvika i Vestvågøy.

Fylkesvei 7728 Rekdalskamman i Vestvågøy.

Fylkesvei 7628 Rystad i Vågan.

E10 Smorten i Vestvågøy.

E10 Rørvikelva i Vågan.

Det har også gått et snøskred over fylkesvei 822 Bergebukta i Sortland i Vesterålen.

Mange har nok latt bilen stå, men det gjorde ikke Trond Kroken som hadde et viktig møte.

– Jeg står fast ved Sundklakkbrua. Jeg kom til et ras her, og da er det bom stopp, sier han til NRK.

Han kommer seg ingen veier – og Veitrafikksentralen advarer om at været vil pågå utover formiddagen.

Trond Kroken forteller at det føyker og er nærmest umulig å kjøre. Foto: Trond Kroken

Veldig utfordrende

Trafikkoperatør Stine Øksendal ved Vegtrafikksentralen i Nord-Norge forklarer situasjonen.

– Det er mange stengte veier både grunn av uvær og på grunn av skred.

Det er mange stengte veier i Lofoten. Foto: Statens vegvesen

Hun fortsetter:

– Vi oppfordrer folk til å holde seg i ro til at forholdene roer seg. Det er mye snøfokk og skredfare.

Hun sier farevarselet gjelder til rundt klokken 12.

– Vi håper været bedrer seg til da. Nå er det veldig utfordrende.

Under fire mil på to timer

Trond Kroken, som står bom fast, sier kjøreforholdene er svært utfordrende.

– Det er umulig. Det går ikke an å kjøre. Jeg dro ut i dag tidlig på grunn av et viktig møte på Sortland. Det var såpass viktig at jeg måtte prøve å kjøre, sier han og understreker:

– Men det angrer jeg på.

Han startet fra Leknes i femtiden. To timer senere har han forflyttet seg i underkant av fire mil.

– 3,7 mil på vel to timer. Og det var bare med nød og neppe jeg kom frem.

Det har kommet store mengder snø i deler av Nord-Norge de siste dagene. Som her i Fygle i Lofoten der bilene er helt nedsnødd. Foto: BilsalgNord på Facebook

Kroken beskriver at snøskavlene tidvis er høyere enn bilen og at det fyker mye snø over kjørebanen.

– Jeg har firehjulstrekker og litt større bil, men her var det uansett stopp. Det fyker og man ser ingenting. Det er ingen vits å kjøre på veiene nå.

Fare for storm

Sigrid Auganæs, vakthavende meteorolog, sier til NRK at det nå ligger et lavtrykk vest for Lofoten og Vesterålen som gir vind og kraftige snøbyger.

– Det er stiv til sterk kuling, men fare for storm utsatte steder de neste timene.

Lavtrykket beveger seg sakte, men sikkert nordover.

– Så det vil passere i løpet av ettermiddagen. Det vil nok gi seg i Lofoten i 15-16-tiden, mens det henger igjen litt lenger i Vesterålen.

Det vil antageligvis gå snøbyger ut hele fredag, samt nye innslag av snøbyger i Lofoten natt til lørdag.

– Etter at lavtrykket har gått nordover, ser det ut som det skal roe seg utover lørdag og søndag, med enkelte innslag av snøbyger. Men vinden vil avta til bris.

