– Se på det der, det er jo helt sinnssykt, sier Bertine Johnsen begeistret.

I Hamningberg i Båtsfjord kommune er ikke hun og Magnus Akselsen Rose de eneste som bader.

En flokk med reinsdyr har nemlig også tatt turen til stranden for å kjøle seg ned. Og det på en strand som ligger i en arktisk klimasone, som betyr at det ikke er veldig ofte at temperaturen stiger over 10 grader.

– Det er en merkelig opplevelse. Når du bader og ser reinsdyr samtidig, det er kult, sier Rose.

Det unge paret har virkelig fått kjenne på sommervarmen i Nord-Norge de siste dagene. landsdelen har regjert over landets varmeste steder. Og det skal ikke gi seg helt enda. Tirsdag blir Finnmark varmest og tørrest, ifølge statsmeteorologen.

Det unge paret fikk seg en opplevelse da flere reinsdyr tok turen til stranden i varmen. Dette var i Hamningberg i Båtsfjord kommune. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Fikk tropenatt

Ifølge statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes var det tropenatt flere steder i Finnmark natt til tirsdag.

Lebesby, Alta, Slettnes fyr og Makkaur fyr hadde alle temperaturer som aldri var under 20 grader.

Også Nordland hadde flere steder med tropenatt, på Kråva fyr og på Stedsje.

Ifølge statsmeteorologen fortsetter det fine været.

Nordland kan forvente litt nedbør etter hvert, det samme med Troms utover tirsdag ettermiddag. Mens i Finnmark vil det holde seg fint, med temperaturer opp imot 30 grader.

– Så det er Finnmark som er værvinner, viss man vil ha det varmest og tørrest, sier Moxnes.

Badet med reinsdyr

Magnus har familie fra Finnmark. Han synes været er nydelig, og forteller at det ikke bruker å være slik:

– Nei, det her vil jeg si er enestående. Det er ikke mye av de dagene her jeg har opplevd.

I tillegg til reinsdyr, forteller paret at de også har sett en hval.

Flere reinsdyr var å se på stranden ved Kiberg i Vardø. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Langs veien mot Hamingberg, like i området rundt Persfjord, sitter Laila Astrid Borgersen og Liv Halonen og plukker duftegress i finværet.

– Jeg synes det er altfor varmt. Det er vi ikke vant til, vet du. Vi bare leter etter skygge, men jeg hadde jo lovet Liv at vi skulle plukke i dag, så vi må få det til, sier Laila.

Forrige gang hun kan huske at det var så varmt i Persfjord var i hennes barndom på 1960-tallet. Da sendte moren henne og en venn ned i kjelleren, for å kjøle seg ned og spise en kald potet, forteller Laila lattermildt.

Laila Astrid Borgersen sitter langs veikanten og plukker gress som skal bli til duftegress. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ikke unikt, men ikke hverdagskost

Finnmark som varmeste sted i landet er ikke vanlig, men heller ikke unikt. Selv om Sevim Müller, Meteorolog ved værvarslingen i Nord-Norge, ikke har statistikk på dette, har hun opplevd det før.

– Det forekommer, men det er ikke hverdagskost, men det skjer en gang iblant.

– Det er jo utrolig interessant å følge med på temperaturene uansett. At det er varmest i Finnmark, det er jo egentlig litt morsomt.

Men varmen kommer med en bismak. For varmt vær, lite nedbør og litt vind øker faren for skogbrann.

– Vi har sendt ut farevarsel på det også. Det er en direkte konsekvens av de høye temperaturene som vi har nå, og som vi har hatt de siste dagene.

Høytrykk og varm luft fra sørøst gir godvær i Finnmark. Foto: Vervarslinga for Nord-Norge

Høytrykk på Kola betyr godvær

Sevim Müller sier de høye temperaturene i Finnmark handler om at varme luftmasser kommer fra kontinentet, via Russland. Høytrykk på Kolahalvøya, nord øst i Russland, betyr finvær og sol i Finnmark.

Tirsdag kommer også godværet til Svalbard.

– På tirsdagen skal varmlufta komme opp til Svalbard. Det ser ut som de skal få rundt 18 grader der også. Det er nok veldig spesielt.

Øst-Finnmark blir værvinneren de nærmeste dagene Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Øst-Finnmark er værvinner fremover

Selv om været snur i Nordland, Troms og etter hvert Vest-Finnmark, så vil det holde seg stabilt i Øst-Finnmark.

– Det ser ut til å holde seg med oppholdsvær i østlige områder. Og at det ellers blir litt regn på torsdagen, sier Moxnes.

Hun sier at det vil bli litt kaldere i fylket på torsdagen, også i øst, men at dette er forbigående.