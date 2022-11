November startet med rekordvarme flere steder i landet.

Takle i Vestland og Lista fyr i Agder satte rekord for høyeste målte november-temperatur noensinne.

Også flere andre steder målte temperaturer på mer enn 16 grader.

Og sånn har det fortsatt.

Ifølge Meteorologisk institutt er den første uka i november blant den varmeste de har målt flere steder.

– I Mo i Rana ligger snittet denne uken normalt på null grader. I år har det vært 6,5, opplyser de på Twitter.

Fruholmen fyr i Finnmark hadde i snitt 6,3 grader, 3,8 over normalen.

Oslo kan sette rekord

Men varmen ser ikke ut til å dempe seg. Snarere tvert imot.

Det kan bli så varmt de nærmeste dagene at Oslo faktisk kan ende opp med å slå den to år gamle varmerekorden for november på 16,1 grader.

Yr.no melder 17 grader for Oslo førstkommende fredag.

– Det er nok mer sannsynlig med 14–15 grader, men det er ikke utenkelig at det kan bli over 16 grader også. Så det er et lite spenningsmoment der, forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

For det blir unektelig mildt. Spesielt Østafjells, men også i resten av landet.

– Det er østafjells hvor vi får de høyeste temperaturene, særlig fredag og lørdag. Det vil bli en del lokale variasjoner, og flere steder kan få over 15 grader. Man vet aldri med sånne føneffekter, det kan gi noen overraskende utslag.

Like varmt blir det ikke i vest og i nord – selv om det er unormale temperaturer også her, og mye nedbør.

Spesielt i Vestland, hvor det også er sendt ut farevarsel for jord- flomskredfare.

Ifølge yr.no får Bergen 14 grader i helgen. Bodø får ni grader. Trondheim 11.

Varmt helt til desember?

Årsaken til varmen er at Skandinavia får servert milde luftmasser fra langt sør i Europa. Og det vil bare fortsette.

– Det ser ut som det fortsetter med mildvær resten av denne uken, og også neste uke – og kanskje også uken deretter igjen, sier meteorolog Haga.

Som konkluderer:

– Det blir en mildvær i hele landet – kanskje helt til desember.