For Norge hadde november 2020 den nest høyeste temperatur siden 1900.

Oversikten fra Metereologisk Institutt er klar.

Flere varmerekorder

I november 2020 settes det varmerekorder flere steder i landet.

Aldri har det vært så varmt denne måneden på Torungen fyr ved Arendal, på Lista i Agder og på Utsira i Rogaland, siden målingene startet. På alle tre stedene finnes statistikk tilbake til 1867.

NOVEMBERVARMT: Utsira i Rogaland er av de stedene der november i 2020 har vært den varmeste på over 150 år. Foto: Oskar Puschmann / Skog og landskap bildearkiv

I november ble det mål et gjennomsnittstemperatur på 8,5 grader på Torungen fyr. Den gamle rekorden er fra 2006 da det ble målt 8,3 prosent.

Klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt forklarer rekordtemperaturene slik:

– Det har vært høyere trykk over Mellom-Europa og lavere trykk ved Island enn normalt. En slik trykkfordeling gir milde og våte forhold i Norge.

Ifølge Mamem har denne værtypen gitt den nest varmeste november siden 1900. Den har også vært våt. Bare åtte ganger tidligere har det kommet mer nedbør.

Han viser til at mange høstmåneder på 2000-tallet også har vært varme. Men når det gjelder november, så har denne måneden i 2011 hatt rekorden til nå.

Flere steder i landet har i årets november opplevd rene sommertemperaturer.

Flere fylkesrekorder

Det er satt flere fylkesrekorder når det gjelder varmegradene i årets november.

– Det er fønvind som har bidratt til varmerekordene på disse stedene, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt.

KLIMAFORSKER: Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt kan legge fram statistikk over rekordvarm november 2020. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

I Råde i Viken ble det notert 17,6 varmegrader den 6. november. Samme dag kunne Blindern i Oslo loggføre 16,1 varmegrader, som høyeste temperatur denne måneden.

Også innbyggerne i Vestfold og Telemark kunne nyte sommervarme i november i år. På Melsom i Sandefjord ble det målt 17,4 varmegrader – også det den 6. november.

VARMEST I LANDET I NOVEMBER; Varmest i landet i årets november var Tafjord, med 18,1 plussgrader. Det er målinger fra Meteorologisk institutt. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Ved Meterorologisk institutt sine stasjoner var Tafjord det varmeste stedet i i november i år med 18,1 plussgrader.

Den høyestliggende målestasjonen til Meteorologisk institutt er Juvasshø i Innlandet. Den ligger 1894 meter over havet.

– Målingene her viser et gjennomsnitt på minus 3,9 grader, ifølge klimaforsker Jostein Mamen. Det er 4,5 grader varmere enn det som er normalen her i november, sier han.

Uvanlig mildt flere steder

Ifølge oversikten fra Meterologisk Instittutt har det vært uvanlig mildt på Finnmarksvidda i årets november.

Gjennomsnittstemperaturen ligger seks til sju grader over det som er normalen, sier Mamen.

LEIRFLATEN I HEIDAL: Leirflaten i Heidal i Gudbrandsdalen er kjent for sine lave temperaturer gjennom vinteren. Men i november i år er den laveste temperatur som er notert i hele landet derfra – bare minus 22,3 grader. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Han viser til at den siste høstmåneden november normalt skulle vært preget av langt lavere temperaturer.

Også steder som pleier å være kalde har ikke vært så kalde i november.

Leirflaten i Heidal i Gudbrandsdalen er kjent for sine lave temperaturer gjennom vinteren.

I november i år ble det målt minus 22,3 grader.

– Vi må helt tilbake til november 1938 for å finne noe å sammenligne med, sier klimaforsker Jostein Mamen. Da var Karasjok kaldest i landet i november med minus 21,8 grader.