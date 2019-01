Flere mener dette er Michael Jackson som danser i nordlyset

– Jeg ser nordlyset ofte og det er ikke den store opplevelsen lenger, men dette var stort, sier fotograf Marvin Hansen.

Han og kjæresten var på vei fra Sortland til Godfjorden, da de oppdaget det voldsomme nordlyset over fjorden fredag kveld.

De stoppet opp for å ta bilder, men det var først etterpå de oppdaget konturene av et ansikt på himmelen.

– Hun spurte om jeg hadde sett på mine bilder og ba meg gjøre det. Vi hadde fått ansiktet med oss begge to.

Michael Jackson eller Voldemort

Etter at bildet ble lagt ut på Instagram har forslagene til hvem man ser i nordlyset vært mange.

Her ser du «ansiktet» på nærmere hold. Foto: Marvin Hansen

Noen ser Michael Jackson, mens andre mener det er Voldemort fra historiene om Harry Potter, som danser i nordlyset over Godfjorden.

Fotografen kjenner ikke igjen ansiktet, men tror ikke kongen av pop har vært på besøk.

– Det hadde vært rart hvis Michael Jackson skulle være i Godfjorden, sier Hansen og ler.

Psykologisk fenomen spiller inn

En av grunnene til at nordlyset vises spesielt godt i området er lite lysforurensing fra hus og gatelys.

Men årsaken til at vi ser ansikter i naturen kan forklares med det psykologiske fenomenet pareidoli.

Fenomenet innebærer at det vi ser eller hører blir tillagt mening, og siden ansikter er så viktige for oss, sier en hypotese at det er noe vi har ekstra lett for å se.

Pareidoli Ekspandér faktaboks Pareidoli er et psykologisk fenomen som innebærer at tilfeldige sanseinntrykk blir tillagt mening.

Dette kan ofte dreie seg om ting man ser eller hører.

Vanlige eksempler er dyr eller ansikt i gjenstander, bilder, skyer eller fjellformasjoner.

Kan også være at man hører «skjulte» beskjeder i lyd.

Pareidoli er en underart av apofeni, som vil si «opplevelsen av å se meningsfulle mønstre eller sammenhenger i noe som egentlig er tilfeldig.» Kilde: Wikipedia.org

Viktig for turisme

I framtiden kan enda flere få lignende nordlysopplevelser, for vinterturismen i nord er i vekst. Og en av de store attraksjonene er nordlyset.

Direktør i NordNorsk Reiseliv, Trond Øverås. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Nordlyset er en av hovedgrunnene til veldig mange av de utenlandske gjestene, som besøker Nord-Norge vintertid. Det er selvfølgelig andre elementer som er viktige for dem, men hvis vi skal spisse det så er nordlyset en av de aller viktigste grunnene, sier direktør Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv.

Bilder av nordlys i sosiale medier fra turister, lokalbefolkning og fotografer er samtidig god drahjelp for reiselivsnæringen i nord.

Øverås tror også at nordlyset har fått en annen posisjon i dag enn det hadde tidligere.

– Vi var ikke like bevisste den attraksjonskraften nordlyset kunne ha. Jeg tror mange i Nord-Norge er mer bevisst det fascinerende og eksotiske med nordlyset i dag enn vi kanskje var som innbyggere for noen år siden.

