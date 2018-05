Her er den indiske turisten på vei opp Svartisen iført frakk og småsko

På Norges nest største isbre er det et yrende turistliv. Seriekoblet i line går to indiske familier og strever seg mot toppen av Svartisen.

– Vi har hørt at Norge er det vakreste landet i verden. Vi ville se og oppleve Norge i sitt ess, sier initiativtaker til turen Srinivas Ganapathi.

Srinivas Ganapathi er storfornøyd med norgesbesøket så langt. Foto: Ole Dalen / NRK

Han er på ferietur med kone og sønn. Også konas søster er med, med sin familie. Turen startet i Oslo før de reiste videre til Svalbard og Trondheim. Nå befinner de seg i Nordland og Meløy kommune.

– Svalbard var en opplevelse for livet og jeg er sikker på at vi kommer til å oppleve mye mer i løpet av turen, sier han.

Jobber mot det asiatiske markedet

De fleste som besøker Svartisen fra utlandet kommer fra Europa. Fra tid til annen kommer det noen fra Asia, men dette er første gang breføreren på Svartisen har gjester fra India.

– Det var en betraktelig større pågang i fjor enn tidligere år, og i år har det vært mange flere forhåndsbookinger, sier brefører, Vegard Kristiansen.

Brefører Vegard Kristiansen viser vei for de langveisfarende. Foto: Ole Dalen / NRK

Han tror sosiale medier har vært en viktig faktor til økningen av turisme i Meløy.

– Det er enklere å nå ut til verden gjennom sosiale medier, sier han og skryter samtidig av diverse turistkanaler som reklamerer for landet.

Ved Nordnorsk reiseliv har de også lagt merke til økningen, og forteller at de i større grad har jobbet mot det asiatiske markedet.

– Og da kanskje spesielt i Kina. Etter 2011 har vi hatt en strategisk satsing mot hele Asia, sier leder for Nordnosk reiseliv, Trond Øverås.

Oisann! Det var ikke alltid like lett å holde seg på beina på det glatte og bratte føret på Svartisen. Foto: Ole Dalen / NRK

Spår rekordår

Øverås forteller at det ikke har vært noe stort fokus mot det indiske markedet, men også han gir sosiale medier mye av æren for at det nå er minst to indiske familier på ferie i Nordland.

– Vi har dialog med indiske turoperatører, men de sosiale plattformene kommuniseres ut globalt og da er det mulighet for indiske gjester og få informasjon om Nord-Norge.

Vintersesongen var over i mars, og Øverås er strålende fornøyd med sesongen og viser til en fin økning på utenlandske gjestedøgn på syv prosent mot fjoråret.

Vel fremme på toppen av isbreen er det god stemning blant de indiske gjestene, og superlativene hagler mot den norske naturen. Også fra Raghu Gollapudi som innrømmer at han kanskje ikke var helt riktig kledd for turen, og at det ble noen knall og fall på ham og familien.

– Fantastisk og eventyrlig. Vi kommer tilbake, sier en storfornøyd Gollapudi.