«Pareidoli» avgjør hva vi ser i bilder som dette

I går omtalte NRK Jim Roald Eriksen som så ansiktet i nordlyset som han mener hadde trekkene etter hans oldemor, og nettopp dét har en naturlig forklaring.

Mennesker har nemlig lett for å kjenne igjen noen mønster bedre enn andre. Et annet kjent eksempel er «Ansiktet på Mars».

En hypotese går ifølge psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg, som blant annet er kjent fra Folkeopplysningen på NRK, ut på at ansikter er så viktige for oss, at dette er noe vi har ekstra lett for å se.

– Det er ekstra viktig for oss å kjenne igjen og oppdage ansikter rundt oss. For det første er det veldig viktig for oss å vite hvem vi har rundt oss, altså om personen vi har foran oss er en venn eller en fiende, sier han.

Bilde fra 1976, tatt av American Viking 1 Orbiter. Vi har markert Fjellformasjonen som ble tolket som et ansikt er markert. Foto: Arkiv

– En røykvarsler-effekt

Hesselberg mener andre mennesker er viktige for oss og vår overlevelse både i form av at de er personer som gir sosial og fysisk trygghet, men også at mennesker gjerne utgjør den største trusselen for oss.

– Det fungerer litt som en røykvarsler, det er bedre at vi tror at vi ser et ansikt og tar feil, enn at vi overser ansikter, forklarer han.

Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg forklarer at evnen til å se ansikter ligger naturlig i oss. Foto: Tankesmed.no

Det er ingen god forklaring på om det at vi har en tendens til å se ansikter over alt er et resultat av at vi faktisk ser ekte ansikter rundt oss.

– Det kan også være et resultat av at hjernen vår er konstruert på en slik måte at vi er ekstra sensitive for å se ansikter. Det er støtte for at begge deler spiller en viss rolle.

Pareidoli Ekspandér faktaboks Pareidoli er et psykologisk fenomen som innebærer at tilfeldige sanseinntrykk blir tillagt mening.

Dette kan ofte dreie seg om ting man ser eller hører.

Vanlige eksempler er dyr eller ansikt i gjenstander, bilder, skyer eller fjellformasjoner.

Kan også være at man hører «skjulte» beskjeder i lyd.

Pareidoli er en underart av apofeni, som vil si «opplevelsen av å se meningsfulle mønstre eller sammenhenger i noe som egentlig er tilfeldig.» Kilde: Wikipedia.org

– Ser ansikt på de mest spesielle steder

Vi ser ansikter i de mest spesielle steder, enten det er fjellformasjoner, skyer, eller i nordlyset slik hobbyfotograf Jim Roald gjorde.

– En del av det med apofonien og pareidoli er at vi ser et mønster i en tilfeldighet og ofte ilegger det en forklaring. Det er så iboende i oss, selv om det vi ser i de fleste tilfeller er nettopp en tilfeldighet.

1 Denne risen ligger på Andørja i Ibestad kommune, og er ca. 10–15 meter høy. Foto: Harald Johnsen 2 Denne steinformasjonen, som ser ut som et ulvehode, befinner seg mellom Kokelv og Lillefjord. Foto: Tor-Arne Taknes 3 I forrige uke omtale NRK dette bildet, hvor en trollignende figur sitter og våker over dem som kjører forbi Prestøra på Reinøya i Troms. Foto: Terese Agnete Johansen 4 Yttertussen på vakre Værøy i Lofoten. Foto: Kristin Ryeng 5 Denne steinformasjonen, som ser ut som en hest, kom jeg over i fjellet rett over grensa til Sverige da jeg var på en fjelltur for noen år sia. Foto: Picasa 6 Dette steinansiktet ligger og ser ned på veien i Øksfjord, og er bare synlig fra en vinkel. Foto: Solgunn Hansen 7 Foto: Janne A. Kristiansen 8 Foto: Stig Breivik 9 Alexander Bøe ser ofte ansikter i fjellsiden lang veien der han bor, like utenfor Kristiansand. Her er noen av dem. Foto: Alexander Bøe 10 Troll som vises i ettermiddagssolen opp i fjellsiden i Øksfjordbotn, finnmark Foto: Arnfinn Johansen Vis bildetekst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I denne bildeserien er flere eksempler på pareidolier i steinformasjoner.

– Vi er jo mønstergjenkjennende vesen. Så det er en måte å finne ut hvordan verden henger sammen på, sier Hesselberg.

Terskelen for å se ansikter er ganske lav, det skal svært lite til. Ifølge psykologen er det påfallende hvor mye oftere vi ser ansikter, enn at vi ser andre ting.

Noen har lettere for å se ansikter enn andre, fra dem som ser ansikter hele tiden, til de som ikke greier å se ansikter.